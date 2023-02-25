Майк Тайсон – про бой Фьюри и Джейка Пола: «Кто-то будет нокаутирован и потеряет свой ноль»

Легендарный боксер поделился ожиданиями от боя блогера и Томми Фьюри.

«Никогда не видел поединки Томми Фьюри, и не думаю, что он сможет победить Джейка Пола.

Пол от боя к бою становится лучше. Не знаю, привезли ли они Фьюри сюда, чтобы он проиграл – мы это выясним. Кто-то будет нокаутирован и потеряет свой ноль», – сказал Тайсон.

Восьмираундовый бой между Полом и Фьюри 25 февраля возглавит турнир в Саудовской Аравии.

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