Майк Тайсон – про бой Фьюри и Джейка Пола: «Кто-то будет нокаутирован и потеряет свой ноль»

Теги Майк Тайсон полусредний вес бокс Томми Фьюри Джейк Пол Пол — Фьюри Бокс/MMA/UFC

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился ожиданиями от боя блогера Джейка Пола и Томми Фьюри.

«Никогда не видел поединки Томми Фьюри, и не думаю, что он сможет победить Джейка Пола.

Пол от боя к бою становится лучше. Не знаю, привезли ли они Фьюри сюда, чтобы он проиграл – мы это выясним. Кто-то будет нокаутирован и потеряет свой ноль», – сказал Тайсон.

Восьмираундовый бой между Полом и Фьюри 25 февраля возглавит турнир в Саудовской Аравии.

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2 комментария

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gosha7202@mail.ru
На самом деле это поединок всей жизни для Фьюри, если победит, то получит огромный скачок в медианосителем, а если проиграет, то это однозначно будет полное фиаско, поскольку будучи профессиональным боксером из такой семьи проиграть блогеру, корый занимается боксом всего пару лет будет очень позорным
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
h9zbx6jdsd
Мистер очевидность 😂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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