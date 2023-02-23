Абдель-Азиз выложил фото своего отца и Хабиба: «Благодарю его за то, что проявил любовь к моей семье»

Теги Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз раскрыл подробности поездки Хабиба Нурмагомедова на родину промоутера в Египет. Бывший чемпион UFC посетил отца Абдель-Азиза.

«Хабиб Нурмагомедов всегда говорил, что хочет увидеть моего отца, поэтому на прошлой неделе он сказал, что едет в Египет.

Я просто хотел поблагодарить его за то, что он сдержал свое слово, приехал в Египет и продемонстрировал любовь к моей семье. Люблю тебя мой брат. Ты единственный в своем роде», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.

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2 комментария

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Denis0017
Абдель Азиз к другим бы ещё относился бы так, как хочет чтобы к нему относились, а то чаще всего ведет себя как кусок г....
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
Хабиб это Человечище все таки.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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