Спарринг-партнер Джонса: «Джон платит за помощь тысячу долларов, Канело – 2 тысячи»
Леонид Грачев, спарринг-партнер тяжеловеса UFC Джона Джонса, рассказал, сколько американец платит за помощь.
- Я слышал, что Джон платил тебе за помощь в подготовке к реваншу с Густафссоном тысячу долларов в неделю, это правда?
– Да, это такая стандартная ставка. Но я с Джона сейчас не зарабатываю, просто по-братски помогаю тренировками. Там мой тренер Брэндон Гибсон приходит, всегда классно с ним поработать.
Я открыл сейчас в Альбукерке компанию по personal training, примерно три года назад. Сейчас подо мной работают четыре тренера. Ко мне приходят клиенты, я их беру на себя либо раскидываю по тренерам. Я десять часов в неделю работаю и мне денег до крыши хватает.
А что касается гонорара... У меня друг работал с Канело, там, по-моему, 2 000 платили, но работа была очень жесткая. У Канело три-четыре партнера, он спарринговался три-четыре раза в неделю, он бьет этих пацанов. И если тебя нокаутируют, то отправляют домой, и приводят следующего.
А Джон такой, он сильно не спаррингуется. Я когда приехал в 2018 году, готовиться к Густафссону... я привык к таким суровым боксерским спаррингам, тяжелым. Мы с Джоном один такой провели, он, конечно, не отступал, но после спарринга сказал: «Слушай, я такие спарринги не люблю» – «Да, конечно, шеф, как скажешь, я приехал, чтобы тебе помочь». Он на спаррингах не любит зарубаться.
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Так что, в РФ сейчас уже тоже никто не рубится на тренировках. Если только Кочергин заставляет своих "падаванов" без перчаток до нокаута драться, чтоб они "мужиками" стали. Но по факту, они потом все с переломанными костяшками, сотрясами и т.д дома сидят, пока нормальные люди тренируются. Наверное поэтому ни одного ученика Кочергина ни в одном нормальном ММА промоушине нет.
Это такая чисто российская тема: показывать себя на тренировках, перепахивать.