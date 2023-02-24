Нганну хочет 30 млн долларов за дебютный бой в боксе
Стало известно, сколько бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну хочет заработать за дебют в боксе.
Менеджер Али Абдель-Азиз в переписке с главой Hardcore Анатолием Сульяновым сообщил, сколько Нганну хочет за поединок по боксу.
«Он мой друг, но я не веду его дела. Он хочет 30 миллионов долларов», – написал Абдель-Азиз.
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