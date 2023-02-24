Нганну хочет 30 млн долларов за дебютный бой в боксе

Теги тяжелый вес бокс Фрэнсис Нганну Али Абдель-Азиз Hardcore FC Анатолий Сульянов Бокс/MMA/UFC

Стало известно, сколько бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну хочет заработать за дебют в боксе.

Менеджер Али Абдель-Азиз в переписке с главой Hardcore Анатолием Сульяновым сообщил, сколько Нганну хочет за поединок по боксу.

«Он мой друг, но я не веду его дела. Он хочет 30 миллионов долларов», – написал Абдель-Азиз.

Соннен – про бой Нганну и Уайлдера: «Нет аудитории, которая захотела бы это видеть»

Нганну согласен на два боя с Уайлдером: «Надеюсь, ты человек слова»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnny Walker
30 млн можно получить только за Фьюри, Джошуа или Уайлдера. Но они не горят желания драться с ним. Придётся начать с разминочных боёв вроде Чисоры, но там максимум 5 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real Madrid
сала не хочет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pronger
Сколько уже Нганну не дрался? Год. До этого была достаточно унылая победа над Ганом. Ещё чуть-чуть и люди начнут забывать про него и действительно придется ехать в One или ещё куда, лет то уже не мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джесси Пинкман
Пффф, ну удачи ему в поисках.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Большое сердце Неймара
а губа не дура. как то жирно для него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий