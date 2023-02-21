МОК подтвердил, что ЧМ-2023 по боксу не будет квалификацией на ОИ-2024

Теги МОК сборная России по боксу IBA Париж-2024 Бокс/MMA/UFC

Международный олимпийский комитет отреагировал на заявление Международной ассоциации бокса, назвавшей чемпионат мира по боксу-2023 квалификацией на Олимпиаду 2024 года.

Ранее МОК вывел IBA из системы отбора на Игры.

«Единственная действующая квалификационная система в боксе для Олимпиады-2024 – это система, одобренная исполкомом МОК в сентябре 2022 года, опубликованная и распространенная среди национальных олимпийских комитетов и национальных федераций бокса 6 декабря 2022 года. В 2019 году членство IBA было приостановлено МОК. Эта приостановка действует и сегодня», – сообщили в МОК.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).

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4 комментария

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Марат Люсьеныч
работал я полгода с этим Умаром. очень скользкий тип, кидала еще тот
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Iuasamotu
Кремлёвские влажные мечты засохли, как сорваные лютики на солнце
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Demon69
Контора лутфоллоева по ходу скоро "прикажет долго жить"
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Pikachu Pikachu
Умарчику надо бы закатать губу
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