Владимир Хрюнов: «2,2 млн долларов, представленные Forbes, вполне реальны. Хасбик – молодец, зарабатывает»

Российский промоутер прокомментировал статью Forbes, в которой говорится, что дагестанский блогер Хасбик за три года заработал 2,2 млн долларов.

«Цифры, представленные Forbes, вполне реальны. Но нужно знать условия контракта Хасбуллы с и о дополнительных заработках блогера, чтобы точно понимать сумму заработанных денег. Хасбулла – молодец, старается, трудится и зарабатывает на этом», – сказал Хрюнов.

Хасбик про статью Forbes: «Фигню не неси по-братски. Я такие деньги во сне не видел»