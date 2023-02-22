Владимир Хрюнов: «2,2 млн долларов, представленные Forbes, вполне реальны. Хасбик – молодец, зарабатывает»

Теги Владимир Хрюнов UFC MMA Хасбик Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал статью Forbes, в которой говорится, что дагестанский блогер Хасбик за три года заработал 2,2 млн долларов.

«Цифры, представленные Forbes, вполне реальны. Но нужно знать условия контракта Хасбуллы с UFC и о дополнительных заработках блогера, чтобы точно понимать сумму заработанных денег. Хасбулла – молодец, старается, трудится и зарабатывает на этом», – сказал Хрюнов.

Хасбик про статью Forbes: «Фигню не неси по-братски. Я такие деньги во сне не видел»

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3 комментария

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Volcano
То что он из-за своего недуга стал популярным, а как следствие и богатым - это факт. Но вот как к нему относится, я хз... Вроде и жалко парнягу, здоровые лбы грубо говоря её эксплуатируют выставляя на потеху публике, ну а с другой стороны он один из сотни с таким недугом, кто живет и берёт от жизни по максимуму(путешествия по всему миру, знакомство с знаменитостями и тд), да и кто знает сколько ему ещё осталось?По сему можно за него только порадоваться, и не относится слишком критично к его персоне.
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Мага осторожный
каким образом хасбик трудится? обычный дармоед на котором хайпанули и раскрутили из-за его недуга
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ZaharPetrovicUralez
Хасбик этот никакого отношения к спорту не имеет, как и хрюнов.
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