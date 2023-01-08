Хрюнов про Хабиба: «Чистый, светлый человек. Дай бог, чтобы все делали выбор в пользу семьи»

Российский промоутер прокомментировал решение экс-чемпиона в легком весе уйти из индустрии ММА.

«Приветствую решение Хабиба уйти из спорта. Почему? У человека должен быть собственный выбор, как жить и на что расходовать время. Выбор в пользу семьи – то, что нужно всегда приветствовать.

Конечно, он стал символом своего вида спорта, это один из самых популярных спортсменов мира, самых узнаваемых людей планеты. Чистый, светлый человек. Дай бог, чтобы все делали выбор в пользу семьи», – сказал Хрюнов.

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Хабиб совсем ушел из ММА – но он же уходил? Что это значит?