Хасбик про статью Forbes: «Фигню не неси по-братски. Я такие деньги во сне не видел»
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, прокомментировал информацию Forbes.
Издание назвало Хасбика долларовым миллионером. За три года дагестанец якобы заработал 2,2 млн долларов.
«Фигню не неси да по-братски и людей на заблуждения не веди», – написал Хасбик Forbes, заявив, что он может написать на них заявление, потому что информация не соответствует действительности.
«Было бы столько денег, я на старых машинах не ездил бы. Я такие деньги во сне не видел», – добавил блогер.
Никто не знает детали контракта с UFC и сколько он на самом деле поднял. Может быть так, что все бабки разлетелись, а может так, что сумма заниженна в 10 раз.