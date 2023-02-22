Хасбик про статью Forbes: «Фигню не неси по-братски. Я такие деньги во сне не видел»

Теги UFC MMA Хасбик Бокс/MMA/UFC

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, прокомментировал информацию Forbes.

Издание назвало Хасбика долларовым миллионером. За три года дагестанец якобы заработал 2,2 млн долларов.

«Фигню не неси да по-братски и людей на заблуждения не веди», – написал Хасбик Forbes, заявив, что он может написать на них заявление, потому что информация не соответствует действительности.

«Было бы столько денег, я на старых машинах не ездил бы. Я такие деньги во сне не видел», – добавил блогер.

Хасбик за три года заработал больше 2 млн долларов (Forbes)

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9 комментариев

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igor nn
Уцишки наверно прибрали втихаря твои деньги Хасбулло))
+3
0
+3
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arsenal.ave
Вот вам и маленький дурачок глупыш))
0
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mr.racoon
если не видел, то это странно. с таким хайпом на западе - на одних рекламных контрактах мог бы с десяток лямов достать легко
+3
0
+3
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Мага осторожный
карлан от налоговой шифруется
+2
0
+2
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sanek maloi
Хасбула, ты просто не понимаешь, у тебя по брацки отсщипывают, вот и все дела(
+4
0
+4
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Кирилл Конопельченко
Да фиг знает как там на самом деле.
Никто не знает детали контракта с UFC и сколько он на самом деле поднял. Может быть так, что все бабки разлетелись, а может так, что сумма заниженна в 10 раз.
0
0
0
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Zakal
Хасбик может и не видел,а братушки сложили куда надо уже все
+5
-1
+4
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Мама Живанилда
Братишки Хасбика уже побежали отговаривать малыша писать заяву, подкинув ему немного заработанных им деньжат
+5
0
+5
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fedorbazaykin
Хасбик "Были бы у меня такие деньги я бы клубнику тоннами ел"
+10
-1
+9
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