«Никаких фото с женщинами». Хасбик отказал Кэтлин Чукагян

Бывшая претендентка на титул в наилегчайшем весе рассказала, что дагестанский блогер Хасбик отказался с ней фотографироваться на турнире UFC 280.

«Там были только бойцы, поэтому он знал, что я боец. Я попросила его сфотографироваться. Он буквально помахал на меня пальцем и сказал: «Никаких фото с женщинами».

Кажется, что это еще более неуважительно, чем слова Эндрю Тейта о том, что женщин нужно защищать», – сказал Чукагян.

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