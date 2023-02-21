Ислам Махачев: «Уже набрал порядка 10 кг»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как его встретили в Дагестане после победы над Алексом Волкановски.
«В Дагестане всегда очень тепло нас встречают, потому что смешанные единоборства у нас популярны. Люди пришли встретить меня, это очень приятно.
Куда бы в гости не пришел – везде полные столы. Стараюсь не набрать много веса. Но уже набрал порядка 10 кг», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».
«У нас нет доказательств, но точно знаем: он что-то использовал». Кто обвиняет Махачева и что говорят официальные лица
По поводу 4 раунда - он оставил двоякое впечатление, контроль спины конечно был, но Ислам не нанес ни одного удара, и никаких проблем не доставил. Наоборот, Волкановски наносил удары, находясь под контролем Ислама. Могли 4 раунд отдать австралийцу.