Ислам Махачев: «Уже набрал порядка 10 кг»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, как его встретили в Дагестане после победы над .

«В Дагестане всегда очень тепло нас встречают, потому что смешанные единоборства у нас популярны. Люди пришли встретить меня, это очень приятно.

Куда бы в гости не пришел – везде полные столы. Стараюсь не набрать много веса. Но уже набрал порядка 10 кг», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

«У нас нет доказательств, но точно знаем: он что-то использовал». Кто обвиняет Махачева и что говорят официальные лица