Ислам Махачев: «Уже набрал порядка 10 кг»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как его встретили в Дагестане после победы над Алексом Волкановски.

«В Дагестане всегда очень тепло нас встречают, потому что смешанные единоборства у нас популярны. Люди пришли встретить меня, это очень приятно.

Куда бы в гости не пришел – везде полные столы. Стараюсь не набрать много веса. Но уже набрал порядка 10 кг», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

«У нас нет доказательств, но точно знаем: он что-то использовал». Кто обвиняет Махачева и что говорят официальные лица

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3 комментария

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ne ravnodushen
Ислам, удачи тебе! Приятное интервью адекватного человека. Прав, что многие ждали более уверенной победы, более уверенной борьбы.
По поводу 4 раунда - он оставил двоякое впечатление, контроль спины конечно был, но Ислам не нанес ни одного удара, и никаких проблем не доставил. Наоборот, Волкановски наносил удары, находясь под контролем Ислама. Могли 4 раунд отдать австралийцу.
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artem klishin
недавно видел, что в раздел "единоборства" ищут нового человека. надеюсь, это не Дашулю увольняют...
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
на даргинском хинкале
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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