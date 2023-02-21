Махачев – про второе место в рейтинге UFC: «Может, они хотят раскачать таким образом реванш с Волкановски. Меня это не парит – пояс у меня»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал решение промоушена не ставить его лидером рейтинга pound-for-pound после победы над .

«В первую очередь, мы его в Австралию за победой. Пояс мы защитили, привезли его домой. Какие-то порталы поставили меня на первое место, какие-то нет. UFC решил не ставить.

Может, они хотят раскачать таким образом реванш. Меня это не парит – пояс у меня», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?