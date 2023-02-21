Махачев – про второе место в рейтинге UFC: «Может, они хотят раскачать таким образом реванш с Волкановски. Меня это не парит – пояс у меня»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал решение промоушена не ставить его лидером рейтинга pound-for-pound после победы над Алексом Волкановски.

«В первую очередь, мы его в Австралию за победой. Пояс мы защитили, привезли его домой. Какие-то порталы поставили меня на первое место, какие-то нет. UFC решил не ставить.

Может, они хотят раскачать таким образом реванш. Меня это не парит – пояс у меня», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

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1 комментарий

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j30
если джонс победит гана то он вернет себе 1 место
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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