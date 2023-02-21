Ислам Махачев: «Фанаты в Австралии адекватные. В Бразилии готовы убить за своего бойца»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о подготовке к бою с и отношении фанатов в Австралии.

«Много чего пришлось меня в тренировочном процессе. Тяжело было перестроиться под маленького бойца. Для нас это был серьезный опыт в плане подготовки и весогонки. У нас в России зима, там где-то 40 градусов жары было.

Не каждый боец согласится ехать на территорию соперника. Мы не стали дожидаться решения UFC и сами вызвали его на бой.

Фанаты в Австралии адекватные. Я видел неадекватных, таких как в Бразилии – они готовы убить за своего бойца. Конечно, в Австралии поддерживали своего бойца, но и меня не обижали», – сказал Махачев.

«У нас нет доказательств, но точно знаем: он что-то использовал». Кто обвиняет Махачева и что говорят официальные лица