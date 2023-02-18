Ислам Махачев: «Обиженные люди из команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал обвинения в жульничестве перед боем с на UFC 284.

Ранее боец Дэн Хукер и тренеры команды Волкановски предположили, что Махачев после взвешивания перед титульным боем использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Никаких официальных источников, никаких обвинений со стороны UFC или антидопинговой комиссии USADA не было. Просто обиженные люди из команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств.

Я думаю, с этим тоже должны разобраться как организация, так и Атлетическая комиссия, и наказать спортсменов, которые предъявляют обвинения без каких-либо доказательств.

Я не могу поставить капельницы, потому что это запрещено. Я не прибегаю к таким вещам», – сказал Махачев на встрече с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?