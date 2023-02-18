Ислам Махачев: «Обиженные люди из команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств»

Теги UFC USADA MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал обвинения в жульничестве перед боем с Алексом Волкановски на UFC 284.

Ранее боец Дэн Хукер и тренеры команды Волкановски предположили, что Махачев после взвешивания перед титульным боем использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Никаких официальных источников, никаких обвинений со стороны UFC или антидопинговой комиссии USADA не было. Просто обиженные люди из команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств.

Я думаю, с этим тоже должны разобраться как организация, так и Атлетическая комиссия, и наказать спортсменов, которые предъявляют обвинения без каких-либо доказательств.

Я не могу поставить капельницы, потому что это запрещено. Я не прибегаю к таким вещам», – сказал Махачев на встрече с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

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6 комментариев

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sanek maloi
Смешно без ведра капельниц, для восстановления к жи́эни без трусиков)>(((
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#nikon
После драки капами не швыряются.
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Juninho P.
Тут я понял, что никаких доказательств применения капельницы по Исламу-не последует
+2
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+2
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realsila
Ответ Bashibuzuck
Походу не умеют люди проигрывать
Он победит чемпиона, чемпионского характера в чемпионском бою, где чемпион на своём пике, и конечно чемпионы не любят проигрывать
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Iuasamotu
Ислам, многие уже привыкли, что россияне и обман, это понятия синонимы
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Походу не умеют люди проигрывать
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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