Хельвани – о победе Махачева над Волкановски: «Ислам заслужил уважения. Немногие бы решились на это»

Журналист Ариэль Хельвани поделился мыслями о прошедшем поединке за титул в легком весе между и , который прошел в Перте (Австралия) 12 февраля.

«Немногие решились бы на это. Ты чемпион, за твой пояс идет борьба, но ты отправляешься в родной город соперника всего через четыре месяца после того, как заработал титул.

И защищаешь его против парня, которому нечего терять. Это непростая позиция. Махачев не получил должное уважение за это», – сказал Хельвани.

Ариэль Хельвани: «Махачев не так хорош, как Нурмагомедов. Хабиба никогда не избивали в пятом раунде»