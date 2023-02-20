Хельвани – о победе Махачева над Волкановски: «Ислам заслужил уважения. Немногие бы решились на это»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Ариэль Хельвани Бокс/MMA/UFC

Журналист Ариэль Хельвани поделился мыслями о прошедшем поединке за титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который прошел в Перте (Австралия) 12 февраля.

«Немногие решились бы на это. Ты чемпион, за твой пояс идет борьба, но ты отправляешься в родной город соперника всего через четыре месяца после того, как заработал титул.

И защищаешь его против парня, которому нечего терять. Это непростая позиция. Махачев не получил должное уважение за это», – сказал Хельвани.

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5 комментариев

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Магомед Ахмедов
Ответ Самвысунг
Что за бред от Ариэля?! 4 месяца между боями это норм промежуток если не мять сиськи. Приехать в родной город претендента? Это потому что в Дагестане он не смог бы собрать такую аудиторию. Дело банально в деньгах. Принять вызов от соперника, которому нечего терять? Так это абсолютно любой претендент, которому нечего терять. По мне так это проплаченный коммент от достаточно авторитетного комментатора. Немного потерял в уважении
Второй залетел)
+1
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Магомед Ахмедов
Ответ sanek maloi
Ой да ладно, Ислам отправился домой к сопернику на вес ниже и за 1ым местом р4р. Так что ставочка у Махачева зашла, теперь вот договорились на реванш дома в Абу Даби. Не надо утрировать русалка(
Первый пошел
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самвысунг
Что за бред от Ариэля?! 4 месяца между боями это норм промежуток если не мять сиськи. Приехать в родной город претендента? Это потому что в Дагестане он не смог бы собрать такую аудиторию. Дело банально в деньгах. Принять вызов от соперника, которому нечего терять? Так это абсолютно любой претендент, которому нечего терять. По мне так это проплаченный коммент от достаточно авторитетного комментатора. Немного потерял в уважении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Ой да ладно, Ислам отправился домой к сопернику на вес ниже и за 1ым местом р4р. Так что ставочка у Махачева зашла, теперь вот договорились на реванш дома в Абу Даби. Не надо утрировать русалка(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Магомед Ахмедов
Сейчас тебе обоснуют местные, как ты заблуждаешься 🙂
+8
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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