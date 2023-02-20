Махачев подколол Волкановски в соцсетях: «Его называли лучшим ударником в мире»
Чемпион UFC Ислам Махачев пошутил над Алексом Волкановски, которого Ислам победил в главном событии UFC 284 в Перте (Австралия).
Махачев опубликовал в соцсетях фото с моментом успешной ударной комбинации в поединке против Волкановски.
«Его называли лучшим ударником в мире», – подписал фото Махачев.
«Пока я в отъезде, он нефором становится». Махачев навестил коня Гарольда после победы над Волкановски
Тренер Волкановски – о поведении Алекса в бою с Махачевым: «Он выглядел самоуверенным и отвлекался»
Разбитая морда жулика, который "победил" с судьями и капельницами