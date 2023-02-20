Махачев подколол Волкановски в соцсетях: «Его называли лучшим ударником в мире»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC Ислам Махачев пошутил над Алексом Волкановски, которого Ислам победил в главном событии UFC 284 в Перте (Австралия).

Махачев опубликовал в соцсетях фото с моментом успешной ударной комбинации в поединке против Волкановски.

«Его называли лучшим ударником в мире», – подписал фото Махачев.

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2 комментария

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Wiley Fox
Так счёт на табло, как говорят в футболе

Разбитая морда жулика, который "победил" с судьями и капельницами
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis0017
Ну а тебя лучшим борцом UFC, при этом толком главный козырь и не использовал
+3
0
+3
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