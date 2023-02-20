Махачев подколол Волкановски в соцсетях: «Его называли лучшим ударником в мире»

Чемпион UFC Ислам Махачев пошутил над , которого Ислам победил в главном событии UFC 284 в Перте (Австралия).

Махачев опубликовал в соцсетях фото с моментом успешной ударной комбинации в поединке против Волкановски.

«Его называли лучшим ударником в мире», – подписал фото Махачев.

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