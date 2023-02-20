«Пока я в отъезде, он нефором становится». Махачев навестил коня Гарольда после победы над Волкановски

Чемпион UFC в легком весе посетил свою конюшню в Дагестане после поездки в Австралию, где успешно защитил титул в бое против .

«Алло, Гарри? Как ты, а? Красавчик. Опять ты с косичками что ли? Пока я в отъезде, он нефором становится», – сказал Махачев, угощая коня морковью.

Абдель-Азиз выложил фото созвона с Махачевым: «Король джунглей»

Тренер Волкановски – о поведении Алекса в бою с Махачевым: «Он выглядел самоуверенным и отвлекался»