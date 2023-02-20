«Пока я в отъезде, он нефором становится». Махачев навестил коня Гарольда после победы над Волкановски
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посетил свою конюшню в Дагестане после поездки в Австралию, где успешно защитил титул в бое против Алекса Волкановски.
«Алло, Гарри? Как ты, а? Красавчик. Опять ты с косичками что ли? Пока я в отъезде, он нефором становится», – сказал Махачев, угощая коня морковью.
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