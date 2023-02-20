«Пока я в отъезде, он нефором становится». Махачев навестил коня Гарольда после победы над Волкановски

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посетил свою конюшню в Дагестане после поездки в Австралию, где успешно защитил титул в бое против Алекса Волкановски.

«Алло, Гарри? Как ты, а? Красавчик. Опять ты с косичками что ли? Пока я в отъезде, он нефором становится», – сказал Махачев, угощая коня морковью.

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3 комментария

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Мага осторожный
в следующей новости Махачев навестит свою собаку, потом кота...
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Arsen Melikyan
Молодец, таким должен быть чемпион, простым и любящим лошадей пацаном!!! Уважение Исламу, ты достойный сын своего народа...
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Геннадий Тимченко
Гарольд, скрывающий боль❓🤔
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