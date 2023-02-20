Тренер Волкановски – о поведении Алекса в бою с Махачевым: «Он выглядел самоуверенным и отвлекался»
Тренер Алекса Волкановски Юджин Бармэн раскритиковал поведение бойца в поединке против Ислама Махачева.
«Во время борьбы с Махачевым Алекс рассматривал людей в первом ряду и разговаривал с ними.
Знаете, он был, на мой взгляд, чересчур самоуверен. В такие моменты Махачев пользовался ситуацией.
Например, в один из моментов, когда Алекс отвлекся, Исламу удалось закрыть треугольник, еще раз показав, что это очень высокий уровень», – сказал Бармэн.
Абдель-Азиз выложил фото созвона с Махачевым: «Король джунглей»
Фахретдинов раскритиковал рейтинг P4P UFC: «Как Махачев может быть ниже Волкановски?»
3 комментария