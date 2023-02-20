Тренер Волкановски – о поведении Алекса в бою с Махачевым: «Он выглядел самоуверенным и отвлекался»

Тренер Алекса Волкановски Юджин Бармэн раскритиковал поведение бойца в поединке против .

«Во время борьбы с Махачевым Алекс рассматривал людей в первом ряду и разговаривал с ними.

Знаете, он был, на мой взгляд, чересчур самоуверен. В такие моменты Махачев пользовался ситуацией.

Например, в один из моментов, когда Алекс отвлекся, Исламу удалось закрыть треугольник, еще раз показав, что это очень высокий уровень», – сказал Бармэн.

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