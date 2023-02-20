Тренер Волкановски – о поведении Алекса в бою с Махачевым: «Он выглядел самоуверенным и отвлекался»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер Алекса Волкановски Юджин Бармэн раскритиковал поведение бойца в поединке против Ислама Махачева.

«Во время борьбы с Махачевым Алекс рассматривал людей в первом ряду и разговаривал с ними.

Знаете, он был, на мой взгляд, чересчур самоуверен. В такие моменты Махачев пользовался ситуацией.

Например, в один из моментов, когда Алекс отвлекся, Исламу удалось закрыть треугольник, еще раз показав, что это очень высокий уровень», – сказал Бармэн.

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3 комментария

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SantexnikShow
Ответ sanek maloi
В бек контроле вообще ржачный момент был, я когда в прямом эфире смотрел, смеялся от души)))
Ну Волка тоже можно понять, лежишь, ничего сделать не можешь, и тебе не могут, но при этом понимаешь, что проигрываешь) как тут не разозлиться
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
В бек контроле вообще ржачный момент был, я когда в прямом эфире смотрел, смеялся от души)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gosha7202@mail.ru
Волкановски и после боя остался слишком самоуверенным и много болтает
+2
-3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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