Биспинг – о критике Стерлинга после первого боя с Яном: «Вся эта ненависть сделала из него монстра»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мнением о прогрессе чемпиона в легчайшем весе .

«Мы знаем обо всем этом дерьме, которое на него полилось после того, как он пропустил удар коленом в лицо от .

Я думаю, что вся эта критика, вся эта ненависть, которую он получал в сети, сделала из него монстра. Я сам был в таком положении.

Когда люди списывают тебя со счетов в карьерном плане, говорят, что ты недостаточно хорош, это очень сильно мотивирует тебя доказать, что они ошибаются», – сказал Биспинг.

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