Биспинг – о критике Стерлинга после первого боя с Яном: «Вся эта ненависть сделала из него монстра»

Теги легчайший вес UFC Майкл Биспинг Петр Ян Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мнением о прогрессе чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.

«Мы знаем обо всем этом дерьме, которое на него полилось после того, как он пропустил удар коленом в лицо от Петра Яна.

Я думаю, что вся эта критика, вся эта ненависть, которую он получал в сети, сделала из него монстра. Я сам был в таком положении.

Когда люди списывают тебя со счетов в карьерном плане, говорят, что ты недостаточно хорош, это очень сильно мотивирует тебя доказать, что они ошибаются», – сказал Биспинг.

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4 комментария

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pasha_t
Монстром он выглядел только на фоне инвалида Дилашоу)
+1
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+1
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sanek maloi
Вы не понимаете, он просто черный)))
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BurBon
2 раунда просто удерживал, без какого либо дамага, а в конце уже думал как бы выжить, монстр. Клоун поймал нереальный фарт, после 1 боя про него бы уже забыли, а сейчас это чудо еще и в топ 5 рейтинга.
+4
0
+4
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Zakal
Этот судейский сын проиграл ответку Яну,и выйграл у однорукого травмированного старика
+5
0
+5
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