Менеджер Царукяна – про следующего соперника: «В топ-15 есть Мойкано, Добер, Грант Доусон»

Саят Абдрахманов, менеджер легковеса UFC Армана Царукяна, рассказал о планах бойца.

«Мы понимаем примерно, когда, где и с кем, но пока не можем озвучивать. Если информация просачивается раньше времени, это может повлиять на то, состоится поединок или нет. Если вы хотите, чтобы бой Армана состоялся, пока нужно потерпеть.

Логично, что это будет соперник из топ-15. Просто Арману нужны соперники из десятки, но мы понимаем, что сейчас такой расклад. Арману сейчас главное ярко выступать, завершать досрочно, и тогда все будет.

Станет ли его соперником ? В топ-15 есть Мойкано, , Грант Доусон», – сказал менеджер.

В декабре 2022-го Царукян победил Дамира Исмагулова единогласным решением судей.

Царукян ответил на отказ Чендлера: «Вышвырните его из рейтингов»