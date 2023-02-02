Исмагулову нашли соперника на последний бой в UFC
Корейский журналист Хен Ко рассказал, против какого соперника он хотел бы увидеть последний бой казахстанского файтера UFC Дамира Исмагулова:
«У Дамира Исмагулова остался один бой по его UFC контракту, и он хочет выполнить свои обязанности, прежде чем окончательно повесить перчатки. Я бы хотел, чтобы он встретился с Дрю Добером или Ренато Мойкано. Пусть он уйдет в сиянии славы», — написал журналист в твиттере.
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