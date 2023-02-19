Джонсон дал совет Махачеву после победы над Волкановски: «Налегай на джеб. Пользуйся тем, что ты длиннее»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Деметриус Джонсон Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон объяснил, как Исламу Махачеву следует драться в реванше с Алексом Волкановски.

На UFC 284 россиянин победил австралийца единогласным решением судей.

«Я был в шоке, что Ислам так мало работал с дистанции. Учитывая его преимущество в габаритах, ему следовало чаще бить джеб, фронт-кики, хай-кики и другое. Чтобы вынудить низкого бойца суетиться и думать, как прорваться на ближнюю дистанцию.

Я был слегка шокирован, что он этого не делал. Просто налегай на джебы. Пользуйся тем, что ты длиннее. Исламу нужно использовать размах конечностей, больше работать передней рукой, больше бить ногами и тем самым раззадорить Алекса, чтобы он клюнул на приманку. Это важное изменение, которое он обязан внести», – сказал Джонсон.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

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6 комментариев

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Александр Степанов
Ответ Максим Медов
Размах рук у Волка больше чем у Ислама.
Да, но дело не в риче. За счет роста Исламу (в теории) проще доставать голову, тогда как Волку надо к ней немного тянуться.
Но в любом случае на счет работы ног Мыш прав)
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Орбит Орбит
тоже во время боя про это думал. при том что он попадал хорошо с джебом попадал бы гораздо больше. Хабиб при том что был меньше Ислама бил джеб очень хорошо.
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Denis0017
Мышенок от балды чтоли советы даёт? С джебами Махачу учитывая длинные руки Алекса боковые только так летели бы
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Максим Медов
Размах рук у Волка больше чем у Ислама.
+1
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+1
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Ян Дружинин
Ислам хорош но далеко не Хабиб
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+1
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Kanan Jarrus
кстати, у волка рич больше
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