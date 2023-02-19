Джонсон дал совет Махачеву после победы над Волкановски: «Налегай на джеб. Пользуйся тем, что ты длиннее»

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон объяснил, как следует драться в реванше с .

На UFC 284 россиянин победил австралийца единогласным решением судей.

«Я был в шоке, что Ислам так мало работал с дистанции. Учитывая его преимущество в габаритах, ему следовало чаще бить джеб, фронт-кики, хай-кики и другое. Чтобы вынудить низкого бойца суетиться и думать, как прорваться на ближнюю дистанцию.

Я был слегка шокирован, что он этого не делал. Просто налегай на джебы. Пользуйся тем, что ты длиннее. Исламу нужно использовать размах конечностей, больше работать передней рукой, больше бить ногами и тем самым раззадорить Алекса, чтобы он клюнул на приманку. Это важное изменение, которое он обязан внести», – сказал Джонсон.

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