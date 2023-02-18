Тренер Волкановски уверен в победе над Махачевым: «Алекс выиграл второй раунд»

Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе , считает, что его подопечный победил на UFC 284.

«Ислам похож на бугимена – он очень супер сильный, все эти вещи о нем. Но Алекс разрушил этот миф, я спросил его в третьем раунде: «Он сильный?» И он сказал: «Нет, он не сильный. Он не чувствует себя сильным», и я ответил: «Ну, разберись с ним сам».

Я видел, как Ислам держался изо всех сил, он не был тем самым супер сильным парнем, каким его все изображали. Если уж на то пошло, вот Алекс действительно супер сильный парень.

Во время боя ты смотришь на него с одной стороны, как тренер, и немного критикуешь бойца... Это был близкий поединок, но я думал, что Алекс проиграл во втором раунде.

Мы пересмотрели бой два или три раза, и я передумал -Алекс победил. Не только я, но и все, кто был в комнате, думают, что Алекс выиграл второй раунд», – сказал Лопес.

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