Тренер Волкановски уверен в победе над Махачевым: «Алекс выиграл второй раунд»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, считает, что его подопечный победил Ислама Махачева на UFC 284.

«Ислам похож на бугимена – он очень супер сильный, все эти вещи о нем. Но Алекс разрушил этот миф, я спросил его в третьем раунде: «Он сильный?» И он сказал: «Нет, он не сильный. Он не чувствует себя сильным», и я ответил: «Ну, разберись с ним сам».

Я видел, как Ислам держался изо всех сил, он не был тем самым супер сильным парнем, каким его все изображали. Если уж на то пошло, вот Алекс действительно супер сильный парень.

Во время боя ты смотришь на него с одной стороны, как тренер, и немного критикуешь бойца... Это был близкий поединок, но я думал, что Алекс проиграл во втором раунде.

Мы пересмотрели бой два или три раза, и я передумал -Алекс победил. Не только я, но и все, кто был в комнате, думают, что Алекс выиграл второй раунд», – сказал Лопес.

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3 комментария

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Magic_Man
Ответ mag+
он что то сам себе противоречит. Слышал ихний диалог после второго раунда... Волк спрашивает, я пориграл два раунда?, тренер говорит скорее да, но тебе нужно выиграть остальные 3. Теперь что он лепит?
Раскручивает реванш.
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mag+
он что то сам себе противоречит. Слышал ихний диалог после второго раунда...
Волк спрашивает, я пориграл два раунда?, тренер говорит скорее да, но тебе нужно выиграть остальные 3.
Теперь что он лепит?
+4
-1
+3
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Рундил Уозлик
Комментарий удален
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RAMIK
2 раунд забрал Ислам. Так сказали все,кто был в комнате с Исламом)
+4
0
+4
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