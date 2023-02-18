В команде Волкановски нет доказательств того, что Махачев жульничал: «Но мы точно знаем, что он что-то использовал»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

В команде чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски сообщили, что не имеют доказательств жульничества Ислама Махачева.

Ранее Дэн Хукер и тренеры команды Волкановски предположили, что Махачев после взвешивания перед титульным боем использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«У нас нет никаких доказательств того, что Махачев использовал капельницу. Поэтому мы не можем подать куда-либо заявление о том, чтобы данное дело расследовали. Но мы точно знаем, что он что-то использовал», – сказали в команде австралийца.

Ислам Махачев: «Обиженные люди из команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств»

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

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16 комментариев

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Dinamik1
Бой то был равный им же надо оправдываться вот они и не успокаеваются.
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Красно - Синий КОНЬ
Ответ mbauer
Пока точно известно лишь что он использовал Волкановски
Точнее поимел.
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Красно - Синий КОНЬ
Старя песня на новый лад. Ничего нового.
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Ват-сон
Ааа, бессмертное "чую что бесовщина, но обосновать не могу" © ))
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Андрей Балабаев
Волкановски перечеркнул всё положительное отношение к себе во время и сразу после боя. Надо его обвинить в том, что он пьёт кровь юных девственниц и отсюда его кардио)
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mbauer
Пока точно известно лишь что он использовал Волкановски
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revol83
Что значит что то использовал? Они же вроде теже тесты проходят?
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Reigher
Ну тогда отдыхайте.
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Alestern
Нет доказательств - это главное!... остальное лирика )..
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Azamat Abdukadyroff
Ну выглядят они очень глупо, они наверно надеялись что Ислам плохо восстановиться после весогонки, потому что у него времени было 24 часа , а не как обычно 36 . Махачев выступил слабовато ,но все же победил . Теперь это не дает покоя Алексу и команде
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Nikita Shevchenko
Клоуны-пустословы, сколько можно уже, пока не начнут нести наказание за клевету - так и будет этот цирк. Пятая точка горит у них, что чемп из России, чего б не зацепиться.
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АланСмити
Гениально. Самое ужасное, что ты можешь вкинуть подобный бред и тебе за это ничего не будет,а Ислам понёс сильный репутационных урон и теперь всякие Холланды публикуют всякий бред,а журналисты будут поднимать эту тему, хотя это тупейший вброс от команды, которая не умеет проигрывать. Что касается суда, то тут только больше будут обсуждать эту тему.
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Dinamik1
Песня старая если из России значит виноват.
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FC_Chelsea1
треп ло на треп ле
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Геннадий Тёкин
У наших заклятых "друзей" ничего не меняется. Хайли лайкли)).
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Тосканский_Виноградник
Если нет доказательств, зачем везде кукарекать 🐔 подайте жалобу пусть разберутся
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