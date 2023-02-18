В команде Волкановски нет доказательств того, что Махачев жульничал: «Но мы точно знаем, что он что-то использовал»

В команде чемпиона в полулегком весе сообщили, что не имеют доказательств жульничества .

Ранее Дэн Хукер и тренеры команды Волкановски предположили, что Махачев после взвешивания перед титульным боем использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«У нас нет никаких доказательств того, что Махачев использовал капельницу. Поэтому мы не можем подать куда-либо заявление о том, чтобы данное дело расследовали. Но мы точно знаем, что он что-то использовал», – сказали в команде австралийца.

Ислам Махачев: «Обиженные люди из команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств»

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?