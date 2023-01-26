Кунченко про выступления Емельяненко: «Это не спорт – порнография. Он выходит, его бьют, валят. Все просто уже смеются над ним»

Российский боец высказался относительно поединков Александра Емельяненко.

«Это ненормальная ситуация. Его уже все бьют, кому не лень. Это не спорт – порнография какая-то. Он выходит, его бьют, валят. Он просто выходит деньги зарабатывать.

А потом что с ним будет? Только по башке получает и свое здоровье оставляет ради денег. Его все потом сразу же забудут. Он старается на этом зарабатывать, вот и все.

Не спорт его держит, только деньги, финансовая часть – вот и все. Ты не готовишься толком, одно и то же делаешь.

Александр приезжал к нам в академию перед Вячеславом Дациком. Я смотрел, у него был один спарринг-партнер, с которым они все упражнения делали только под правую руку. А я знаю, что Дацик и левую может выкинуть. Саша правую руку постоянно внизу держал.

И я смотрю бой – его левой рукой вырубают. Ни тренера нормального, ни подготовки. Как это? Человек не готовится, такие деньги зарабатывает, выходит и показывает некрасивый бой. Все просто уже смеются над ним.

Я считаю, что это неправильно. Ты должен готовиться к бою, хороший бой показать, в хорошей форме подойти. Нанимать хороших спарринг-партнеров, тренера. Потому что если ты выходишь, ты должен выиграть.

Тогда в следующий раз ты получишь больше денег, сможешь драться с более серьезными соперниками. А когда он уже выходит под одного, второго. Там против него выходят меньше в два раза и лупят его, он падает. Это уже смешно», – считает Кунченко.

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