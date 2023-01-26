Кунченко про выступления Емельяненко: «Это не спорт – порнография. Он выходит, его бьют, валят. Все просто уже смеются над ним»
Российский боец Алексей Кунченко высказался относительно поединков Александра Емельяненко.
«Это ненормальная ситуация. Его уже все бьют, кому не лень. Это не спорт – порнография какая-то. Он выходит, его бьют, валят. Он просто выходит деньги зарабатывать.
А потом что с ним будет? Только по башке получает и свое здоровье оставляет ради денег. Его все потом сразу же забудут. Он старается на этом зарабатывать, вот и все.
Не спорт его держит, только деньги, финансовая часть – вот и все. Ты не готовишься толком, одно и то же делаешь.
Александр приезжал к нам в академию перед Вячеславом Дациком. Я смотрел, у него был один спарринг-партнер, с которым они все упражнения делали только под правую руку. А я знаю, что Дацик и левую может выкинуть. Саша правую руку постоянно внизу держал.
И я смотрю бой – его левой рукой вырубают. Ни тренера нормального, ни подготовки. Как это? Человек не готовится, такие деньги зарабатывает, выходит и показывает некрасивый бой. Все просто уже смеются над ним.
Я считаю, что это неправильно. Ты должен готовиться к бою, хороший бой показать, в хорошей форме подойти. Нанимать хороших спарринг-партнеров, тренера. Потому что если ты выходишь, ты должен выиграть.
Тогда в следующий раз ты получишь больше денег, сможешь драться с более серьезными соперниками. А когда он уже выходит под одного, второго. Там против него выходят меньше в два раза и лупят его, он падает. Это уже смешно», – считает Кунченко.
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