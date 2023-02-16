Менеджер Емельяненко вызвал Гуфа на бой, рэпер ответил: «Я всю дорогу на респекте к Саньку!»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Рэпер Гуф ответил на претензии Никиты Бурчака, менеджера бойца Александра Емельяненко.

Бурчак предложил Алексею Долматову (настоящее имя рэпера) подраться с Емельяненко после того, как он опубликовал в соцсетях фото Александра с подписью: «Сфоткай так, будто я умею радоваться жизни без алкоголя».

«Я думал, Гуф умер, а он еще и шутить про Сашу пытается, — сказал Бурчак «РБК Спорту». — Может, раз он такой смелый, и перчатки примерит? Если Гуф такой смелый в подколах и текстах — пусть покажет, кто тут смелый «тру» рэпер, или только на «Пуделя» может бочку гнать».

«Опять где-то не так пошутил? Я всю дорогу на респекте к Саньку! Но прикольно. Бурчак, объясни, чем задел?» – ответил Гуф.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dreamstep
Позорище, вызывать на бой рэпера-наркомана. Ниже падать некуда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
Ответ Kanan Jarrus
жалкое зрелище
оба брата - позор мма
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
жалкое зрелище
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SkorpAlone
🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий