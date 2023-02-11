Минеев – о нахождении в зоне боевых действий на Украине: «Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Пока что втягиваюсь»

Боец MMA Владимир Минеев рассказал о нахождении в зоне боевых действий на Украине. Ранее информацию о его отъезде подтвердил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Друзья, приветствую! Давно не выходил с вами на прямую связь. У меня, с одной стороны, глобальные перемены, а с другой – я вернулся в прежнюю, непростую, но интересную среду. Нахожусь среди профессионалов своего дела и просто настоящих мужиков.

Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Время от времени буду сообщать вам о себе и о среде. Пока что втягиваюсь. Сейчас возможности следить за новостями и событиями, к сожалению, нет.

Поэтому напишите в комментарии три вопроса на острые темы, которые вы хотите, чтобы я прокомментировал. Как будет свободная минута, обязательно все почитаю и отвечу», – написал Минеев в соцсетях.

Тренер Минеева опроверг слухи о гибели бойца на Донбассе: «Это придумали те, кто хочет, чтобы он умер»