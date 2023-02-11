Минеев – о нахождении в зоне боевых действий на Украине: «Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Пока что втягиваюсь»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Владимир Минеев рассказал о нахождении в зоне боевых действий на Украине. Ранее информацию о его отъезде подтвердил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Друзья, приветствую! Давно не выходил с вами на прямую связь. У меня, с одной стороны, глобальные перемены, а с другой – я вернулся в прежнюю, непростую, но интересную среду. Нахожусь среди профессионалов своего дела и просто настоящих мужиков.

Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Время от времени буду сообщать вам о себе и о среде. Пока что втягиваюсь. Сейчас возможности следить за новостями и событиями, к сожалению, нет.

Поэтому напишите в комментарии три вопроса на острые темы, которые вы хотите, чтобы я прокомментировал. Как будет свободная минута, обязательно все почитаю и отвечу», – написал Минеев в соцсетях.

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13 комментариев

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Олег Акимов
Ответ Павел Ларичев
Оккупант.
Вы не правы, он гражданин России и имеет полное право находиться на территории Московской области.
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Потолковый Лампонюх™
Удачи. За 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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Олег Акимов
Красиво в феврале в подмосковном лесу
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besik
Удачи
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-5
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Мадина Уйгурова
Почему-то все фото Минеевых и Милоновых в какой-то супер пупер экипировке, отглаженной и чистой, какието рейнджеры из американских фильмов, а когда смотришь фото и видео с фронта или plennix там вообще другое состояние формы и обуви
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0
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уличный иуда
Фотка с автоматиком сколько стоила?
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Нога Абелардо
Дави их как тараканов
+3
-6
-3
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sanek maloi
Ответ Сергей Орлов
"Настрой на фоксе"? Кто-нибудь, переведите, пожалуйста, с башкоотбитого на русский.
На готове
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Павел Ларичев
Оккупант.
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
"Настрой на фоксе"? Кто-нибудь, переведите, пожалуйста, с башкоотбитого на русский.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnny Walker
Фотосессия для GQ
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Iuasamotu
Понятно, на передовой ещё не был, раз такой весельчак-оптимист
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StarsAndArrows
Фотка из московской области.
+19
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