Махачев – про второе место в рейтинге P4P: «Мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече»

Теги рейтинги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как относится к тому, что после победы над Алексом Волкановски он не стал лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

– Главное, я поехал туда, за 13 тысяч километров, победил их чемпиона и уверенно, с поднятой головой, забрал пояс и приехал домой.

– Считаешь ли что такое решение (оставить Ислама вторым в рейтинге (Р4Р) UFC) – из-за отношения к нашей стране?

– Может быть. Я в эти игры не лезу. Но если рейтинги так и останутся… может, что-то еще изменится еще, поменяют. Но если так останется – как по-другому считать, я не знаю.

Я поехал, победил их чемпиона. Добавят в рейтинге или нет: мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

4 комментария

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sanek maloi
Сейчас то понятно, что Ислама уже отпустило, особенно на объявление решения, было видно, что волнуется. Судьи могли отдать и туда и сюда. Безоговорочной победы над более мелким соперником не было.
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Stivi M.D.
Ответ Ussaev M
смысла нет тогда реванш давать. пусть сначала из легковесов кого то победит Алекс. потом только реванш.
Плюс много. Махачев ставил на кон пояс, Волкановски - ничего. Если провести реванш и Махачев снова победит, то Волка опять оставят первым "ну патамушта он защищал пояс несколько раз и ваще круто дереца не в своем весе!!!"
А то что Махачев снял стрик с 10 плюс побед у двух бойцов подряд, чего еще никто не делал в истории ЮФС - это так, ерунда
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Ussaev M
смысла нет тогда реванш давать. пусть сначала из легковесов кого то победит Алекс. потом только реванш.
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-1
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GrouWers
Лукавит.
+3
-1
+2
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