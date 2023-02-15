Махачев – про второе место в рейтинге P4P: «Мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как относится к тому, что после победы над Алексом Волкановски он не стал лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий.
– Главное, я поехал туда, за 13 тысяч километров, победил их чемпиона и уверенно, с поднятой головой, забрал пояс и приехал домой.
– Считаешь ли что такое решение (оставить Ислама вторым в рейтинге (Р4Р) UFC) – из-за отношения к нашей стране?
– Может быть. Я в эти игры не лезу. Но если рейтинги так и останутся… может, что-то еще изменится еще, поменяют. Но если так останется – как по-другому считать, я не знаю.
Я поехал, победил их чемпиона. Добавят в рейтинге или нет: мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече.
Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?
А то что Махачев снял стрик с 10 плюс побед у двух бойцов подряд, чего еще никто не делал в истории ЮФС - это так, ерунда