Махачев – про второе место в рейтинге P4P: «Мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, как относится к тому, что после победы над он не стал лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

– Главное, я поехал туда, за 13 тысяч километров, победил их чемпиона и уверенно, с поднятой головой, забрал пояс и приехал домой.

– Считаешь ли что такое решение (оставить Ислама вторым в рейтинге (Р4Р) UFC) – из-за отношения к нашей стране?

– Может быть. Я в эти игры не лезу. Но если рейтинги так и останутся… может, что-то еще изменится еще, поменяют. Но если так останется – как по-другому считать, я не знаю.

Я поехал, победил их чемпиона. Добавят в рейтинге или нет: мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?