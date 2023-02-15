Волкановски – про первое место в рейтинге P4P: «Я доказал, что лучше Махачева как боец»

Чемпион UFC в полулегком весе прокомментировал решение UFC оставить его лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий после поражения от .

«Я доказал, что лучше Махачева как боец и что я номер один в рейтинге P4P. Он даже своему углу сказал, что нужно провести реванш.

Он не сказал, что проиграл, но сказал о реванше, полагая, возможно, что руку поднимут мне. Я думаю, будет еще один бой, но все зависит от Ислама.

Махачев понимает, что победа оставила неприятное послевкусие у многих. Я был в такой ситуации и знаю, что это такое.

Он захочет доказать, что фанаты ошиблись. На его месте я поступил бы именно так. Меня бы не устроила такая победа. Ну а если он откажется от реванша, то мы знаем почему», – сказал австралиец.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?