Волкановски – про первое место в рейтинге P4P: «Я доказал, что лучше Махачева как боец»

Теги рейтинги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал решение UFC оставить его лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий после поражения от Ислама Махачева.

«Я доказал, что лучше Махачева как боец и что я номер один в рейтинге P4P. Он даже своему углу сказал, что нужно провести реванш.

Он не сказал, что проиграл, но сказал о реванше, полагая, возможно, что руку поднимут мне. Я думаю, будет еще один бой, но все зависит от Ислама.

Махачев понимает, что победа оставила неприятное послевкусие у многих. Я был в такой ситуации и знаю, что это такое.

Он захочет доказать, что фанаты ошиблись. На его месте я поступил бы именно так. Меня бы не устроила такая победа. Ну а если он откажется от реванша, то мы знаем почему», – сказал австралиец.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

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11 комментариев

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san-bernar
Ну Волк...ну ты молодец конечно...но объективно 3-2 в пользу Ислама...
Зачем он это все доносит в прессу ? У него вирус Польской силы Блаховича???))) Раскручивают реванш ? А ребята из весовой Волка подождут ? Пусть Яир "покурит" ?

Волк давал высочайший уровень !! Но Ислам сделал ровно то..что нужно было для победы, никак конечно не 4-1 по раундам...но четкие 3-2 !! Можно любить..не любить Махачева....но все это видели.

А то что Австралийца оставили лучшим в pfp, мне кажется это справедливым...ибо он ходил в весовую к Исламу...и проиграл в супер конкурентном бою...решением.
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Ussaev M
у того же Царукяна есть шансы его победить. было бы несправедливо по отношению к Дариушу(если он победит Чарльза) давать реванш.
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Гусейн Магомедрасулов
Конечно нужен реванш. ММА для меня это больше уличная драка , где интересно выявить победителя. Я как фанат Махачева не удовлетворён такой победой, когда Махачев выживал в пятом раунде. Уже на взвешивании я заволновался, увидев Махачева. Волк был в оптимальных кондициях и свеж как огурчик. Жду второй бой , надеюсь там будет больше времени на востановление. Волку респект за то что поднялся и закатил такой бой, Махачеву респект за то, что в не оптимальных кондициях, смог победить. Когда ты не восстановился, сложно в партере показать всё на что способен. Поэтому правильно сделал, что в стойке в эконом режиме работал. Тактически Махачев всё правильно сделал, с учётом весогонки. Дана уверен бомбит сейчас, это была его ловушка с сокращением времени на восстановление. Война Россия -Запад продолжается в Юфс. )
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Brigande
Готовься на Абу Даби теперь , там где публика не будет благоволить , там где у соперника привычная локация для кэмпа, и главное там где после вешалки есть 36 часов вместо 23 , вот там посмотрим что будет говорить лучший боец )
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baldik
Прикольный мужик. Лучший среди проигравших!
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Фрэнк Канистра
Не все даже великие чемпионы умеют достойно проигрывать. Бывает. Думаю, что в этом даже есть связь, эгоцентричность и невозможность принятия поражений и успех в индивидуальном спорте.
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rb
Ответ Дмитрий
Видимо, Волкановски просто прибыльнее выглядит для организации в будущем. По другому такой абсурд не объяснить.
Махачеву бы провести еще 2-4 защиты в своем дивизионе и подняться выше для боя за второй пояс и сможет так же говорить при равном бою. Плюс этого бы ждали все любители ММА и руководство, которое сможет большой интерес к этой истории создать.
Волк на хайпе может такое говорить, в принципе. Ну а второй их бой уже все расставит по своим местам.
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Горец Юнайтед
Остановись Саша, всю симпатию уже развеял. Становишься похоже на одного поляка
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Дмитрий
Видимо, Волкановски просто прибыльнее выглядит для организации в будущем. По другому такой абсурд не объяснить.
+4
-5
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Vladlen Mironov
Вы видели как я ему навалял? Его рука еще будет долго болеть после удара моей головой
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Wild91688
Как можно проигрышем доказать что он луче?
+4
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