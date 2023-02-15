Волкановски – про первое место в рейтинге P4P: «Я доказал, что лучше Махачева как боец»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал решение UFC оставить его лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий после поражения от Ислама Махачева.
«Я доказал, что лучше Махачева как боец и что я номер один в рейтинге P4P. Он даже своему углу сказал, что нужно провести реванш.
Он не сказал, что проиграл, но сказал о реванше, полагая, возможно, что руку поднимут мне. Я думаю, будет еще один бой, но все зависит от Ислама.
Махачев понимает, что победа оставила неприятное послевкусие у многих. Я был в такой ситуации и знаю, что это такое.
Он захочет доказать, что фанаты ошиблись. На его месте я поступил бы именно так. Меня бы не устроила такая победа. Ну а если он откажется от реванша, то мы знаем почему», – сказал австралиец.
Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?
Зачем он это все доносит в прессу ? У него вирус Польской силы Блаховича???))) Раскручивают реванш ? А ребята из весовой Волка подождут ? Пусть Яир "покурит" ?
Волк давал высочайший уровень !! Но Ислам сделал ровно то..что нужно было для победы, никак конечно не 4-1 по раундам...но четкие 3-2 !! Можно любить..не любить Махачева....но все это видели.
А то что Австралийца оставили лучшим в pfp, мне кажется это справедливым...ибо он ходил в весовую к Исламу...и проиграл в супер конкурентном бою...решением.
Волк на хайпе может такое говорить, в принципе. Ну а второй их бой уже все расставит по своим местам.