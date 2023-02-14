Артем Резников о новом рейтинге UFC: «Все же Волкановски переходил в весовую категорию Махачева»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ACA Артем Резников (19-6) прокомментировал обновленный рейтинг UFC, в котором чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-2) сохранил первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории, несмотря на поражение чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (24-1) на UFC 284.

«Все же Волкановски переходил в весовую категорию Ислама. А если бы Ислам, я думаю, спустился в 66 [килограммов] и выиграл у Волкановски, то он бы встал на первую строчку», — сказал Резников.

12 февраля Махачев победил Волкановски в бое за титул UFC в легком весе. 

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