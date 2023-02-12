Василий Уткин – о победе Махачева: «Герой не может быть безукоризнен, ведь чего за него тогда болеть, если он совершенен?»
Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал победу Ислама Махачева над Алексом Волкановски в титульном бою UFC в легком весе.
Поединок состоялся в Перте (Австралия) в главном событии UFC 284 и закончился победой Махачева единогласным решением судей.
«С огромным удовольствием посмотрел бой Махачева с Волкановски. И да, в пятом раунде он мог проиграть. Если б не выстоял (дотерпел, дожил, продержался – выберите сами нужный синоним).
Я вот хочу заметить, что вас это не должно смущать. Герой не может быть безукоризнен. Главным образом потому, что только победа над могучим соперником по-настоящему сладка.
Ну, и еще потому, что безукоризненность затрудняет сочувствие, боление. Что за него болеть, если он совершенен, он и сам справится!
В кино так всегда. А там люди здорово отточили умение держать внимание, влюблять в героев и, что важно, ждать следующую серию.
В этом смысле Махачев, от которого потребовалось и биться на чужом поле, и добиваться преимущества, и в самом конце уже просто выстоять, провел практически идеальный бой», – написал Уткин в телеграм-канале.
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