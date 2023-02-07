Майкл Чендлер рассчитывает собрать 2 млн платных просмотров боя с Конором

Легковес UFC Майкл Чендлер считает, что его бой с может собрать рекордное количество платных просмотров.

«Думаю, что 2 миллиона – это реально. Очень достижимо», – сказал Чендлер.

Бойцы стали тренерами нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Их бой запланирован в сентябре.

UFC только один раз собрал более двух миллионов продаж PPV: бой Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года продал 2,4 миллиона PPV.

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