Майкл Чендлер рассчитывает собрать 2 млн платных просмотров боя с Конором

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Майкл Чендлер считает, что его бой с Конором Макгрегором может собрать рекордное количество платных просмотров.

«Думаю, что 2 миллиона – это реально. Очень достижимо», – сказал Чендлер.

Бойцы стали тренерами нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Их бой запланирован в сентябре.

UFC только один раз собрал более двух миллионов продаж PPV: бой Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года продал 2,4 миллиона PPV.

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1 комментарий

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Фикиск Фусов
Тебе придется попотеть, Майкл
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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