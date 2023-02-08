Магомед Магомедов: «В первом раунде Волкановски устанет, во втором Махачев проведет болевой прием, а после скажет: «Я сломал лидера рейтинга P4P»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Старший тренер сборной Москвы по ММА Магомед Магомедов рассказал о плане Ислама Махачева на бой с Алексом Волкановски, который 12 февраля возглавит UFC 284.

«Уверен, что Волкановски посмотрел все бои Ислама, и не раз, а чемпионский десять раз. Алекс проанализировал каждый поединок Махачева. В силу этого он будет выглядеть лучше, чем Чарльз Оливейра.

У него будет запас решений, потому что австралиец изучил Ислама лучше, чем бразилец. Махачев только в этом поединке показал себя с топовым соперником, на что он способен, где и как. Все это Волкановски увидел. Поэтому он покажет более конкурентный бой, чем Оливейра.

Ислам постарается в первом раунде подвигаться в стойке, потому что он выше и рычаги длиннее. Ему легче достать Волкановски, а австралийцу остается больше двигаться. Если удары соперника будут заходить, Махачев максимально быстро войдет в клинч.

Из клинча за счет самбо он может бросить любого бойца. Он чемпион мира по боевому самбо. Или за счет дзюдо. Ислам переведет и сделает все, чтобы Волкановски устал. Больший минус австралийца – грэпплинг.

В первом раунде Алекс устанет, а во втором Махачев проведет болевой прием. А после боя скажет: «Я сломал лидера рейтинга P4P во втором раунде», – сказал Магомедов.

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2 комментария

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Борис _____
Ответ Борец на диване
Какое-то пренебрежение к Волку В том числе от Буков Волк компактный боец, с отличной ударкой (привет Холлуэй), в борьбе с ним могут возникнуть трудности, да и вообще он номер 1 п4п не просто так
Так Холлуэй (которому привет) тоже поднимался в 70 кг, где его ударка на фоне более мощного Порье смотрелась очень легковесно. Компактный Волк, полагаю, в свою очередь поймёт, что легковесы бьют сильнее, а душат увереннее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борец на диване
Какое-то пренебрежение к Волку
В том числе от Буков
Волк компактный боец, с отличной ударкой (привет Холлуэй), в борьбе с ним могут возникнуть трудности, да и вообще он номер 1 п4п не просто так
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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