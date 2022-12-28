Кейн Веласкес: «Плюс тюремного заключения в том, что есть время побыть наедине с собой. Минус – в том же»

Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес рассказал про плюсы и минусы тюремного заключения.

В конце февраля ветеран ММА был заключен под стражу из-за покушения на убийство. В ноябре его освободили под залог.

«Нельзя никогда терять веру. Не имеет значения, в каком положении мы находимся и где. Мы всегда должны искать лучший сценарий и знать, что наша жизнь – нечто гораздо большее, и все будет складываться лучшим образом.

Со мной было всего несколько человек, с которыми я мог хоть как-то пообщаться. Плюс этой ситуации в том, что есть время побыть наедине с собой. Минус заключается в том же.

Я чувствовал поддержку и просто хочу сказать всем спасибо. Искренне ценю это. Теплые слова придавали мне сил. Всегда буду благодарен за это», – сказал Веласкес.

Веласкес – после освобождения под залог: «Буду заниматься только хорошими делами и попытаюсь извлечь что-то позитивное из этой ужасной ситуации»

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