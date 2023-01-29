Жозе Альдо дебютирует в боксе 11 февраля в бою против Альберто Самбрано

Теги UFC Жозе Альдо бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо узнал имя соперника по боксерскому дебюту.

Им стал аргентинец Альберто Эммануэль Самбрано, который проиграл все три боя в профессиональном боксе.

Шестираундовый бой состоится в ночь на 11 февраля в Рио-де-Жанейро (Бразилия) под эгидой Shooto Brazil Boxing.

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2 комментария

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Сергей Баранов
Жозе пора на пенсию,а не позорить седины в ринге.
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Ян Дружинин
Удары руками от Алдо это не про бокс..
Но все равно удачи легенда
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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