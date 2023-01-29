Жозе Альдо дебютирует в боксе 11 февраля в бою против Альберто Самбрано

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо узнал имя соперника по боксерскому дебюту.

Им стал аргентинец Альберто Эммануэль Самбрано, который проиграл все три боя в профессиональном боксе.

Шестираундовый бой состоится в ночь на 11 февраля в Рио-де-Жанейро (Бразилия) под эгидой Shooto Brazil Boxing.

Жозе Альдо: «Я бы поборолся за еще один титул. Но я принял решение»

Конор – о решении UFC ввести Жозе Альдо в зал славы: «Заслужено!»