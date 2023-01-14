Рой Джонс – о бое с Федором Емельяненко: «Он может состояться»

Теги Рой Джонс-младший Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator бокс Емельяненко – Бейдер Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс в очередной раз сказал о возможном выставочном бое с ветераном тяжелого веса ММА Федором Емельяненко.

«Если наш бой с Федором Емельяненко покажут на канале с миллионами подписчиков, то он может состояться», – сказал Джонс.

Напомним, что сейчас Емельяненко готовится к титульному поединку в тяжелом весе Bellator: 4 февраля Федор подерется с Райаном Бейдером. Ожидается, что это будет последний бой в карьере россиянина.

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3 комментария

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out_nma
Ответ fedorbazaykin
Битва русских))
Нам-то не гони) (с)
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0
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fedorbazaykin
Битва русских))
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oxpike
Может, но кому это вообще интересно?
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-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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