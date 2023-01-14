Рой Джонс – о бое с Федором Емельяненко: «Он может состояться»
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс в очередной раз сказал о возможном выставочном бое с ветераном тяжелого веса ММА Федором Емельяненко.
«Если наш бой с Федором Емельяненко покажут на канале с миллионами подписчиков, то он может состояться», – сказал Джонс.
Напомним, что сейчас Емельяненко готовится к титульному поединку в тяжелом весе Bellator: 4 февраля Федор подерется с Райаном Бейдером. Ожидается, что это будет последний бой в карьере россиянина.
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