Рой Джонс – о бое с Федором Емельяненко: «Он может состояться»

Бывший чемпион мира по боксу в очередной раз сказал о возможном выставочном бое с ветераном тяжелого веса ММА Федором Емельяненко.

«Если наш бой с Федором Емельяненко покажут на канале с миллионами подписчиков, то он может состояться», – сказал Джонс.

Напомним, что сейчас Емельяненко готовится к титульному поединку в тяжелом весе : 4 февраля Федор подерется с . Ожидается, что это будет последний бой в карьере россиянина.

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