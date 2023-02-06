Волкановски нанял борца для подготовки к Махачеву: «Мы хотим лишить его контроля»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски для подготовки к бою за титул в легком весе против Ислама Махачева нанял борца Фрэнка Хикмана и чемпиона по джиу-джитсу Крэйга Джонса.
«Главное оружие Ислама – это даже не тейкдауны и сабмишены, а способность контролировать людей на земле.
Он настолько хорошо их держит, что они допускают ошибки. И тогда он их финиширует. Так что на этом мы фокусируемся перед боем. Мы хотим лишить его этого контроля и найти способ подниматься на ноги», – сказал Джонс.
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эдвардс уже говорил, что согласен дать исламу бой (когда всплыла тема, что на спаррингах в АКА ислам с леоном делал, что хотел, и засабмитил горемыку)
Большой легковес против мелкого полулегковеса, миссматч.
Махачев будет на нем сидеть весь бой и придушит. Ни о чем.
Лучше бы Колби засушили до легкого. Такой бы бой я ждал.