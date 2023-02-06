Волкановски нанял борца для подготовки к Махачеву: «Мы хотим лишить его контроля»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски для подготовки к бою за титул в легком весе против Ислама Махачева нанял борца Фрэнка Хикмана и чемпиона по джиу-джитсу Крэйга Джонса.

«Главное оружие Ислама – это даже не тейкдауны и сабмишены, а способность контролировать людей на земле.

Он настолько хорошо их держит, что они допускают ошибки. И тогда он их финиширует. Так что на этом мы фокусируемся перед боем. Мы хотим лишить его этого контроля и найти способ подниматься на ноги», – сказал Джонс.

Махачев – о бое с Волкановски: «Стать лучшим P4P – это моя мечта»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Бохан
Ответ Reece24
Кому-то серьёзно интересен этот бой? Правильно Дана делает, что даже не продвигает его. Цифры все равно будут посредственные, а сам бой совсем не конкурентный. Большой легковес против мелкого полулегковеса, миссматч. Махачев будет на нем сидеть весь бой и придушит. Ни о чем. Лучше бы Колби засушили до легкого. Такой бы бой я ждал.
Волкановски немаленький полулегковес, он вес оч добротно гоняет. Мне серьёзно интересен этот бой, вполне допускаю, что Волк сможет поставить неразрешимые задачи перед Исламом. Но Ислам, безусловно, фаворит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
Ответ Reece24
Кому-то серьёзно интересен этот бой? Правильно Дана делает, что даже не продвигает его. Цифры все равно будут посредственные, а сам бой совсем не конкурентный. Большой легковес против мелкого полулегковеса, миссматч. Махачев будет на нем сидеть весь бой и придушит. Ни о чем. Лучше бы Колби засушили до легкого. Такой бы бой я ждал.
никого сушить не надо. после того, как ислам прищучит карлика, сам пойдёт в полусредний и всех там нахлобучит.
эдвардс уже говорил, что согласен дать исламу бой (когда всплыла тема, что на спаррингах в АКА ислам с леоном делал, что хотел, и засабмитил горемыку)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karpins
Нанял борца? Если это не хабиб, то это пустая трата денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Марго Робби
Ответ Алексей Тарлыков
Мы? Вдвоём с этим борцом выйдут против Ислама?
Почему нет? Так хоть какие-то шансы))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Кому-то серьёзно интересен этот бой? Правильно Дана делает, что даже не продвигает его. Цифры все равно будут посредственные, а сам бой совсем не конкурентный.

Большой легковес против мелкого полулегковеса, миссматч.
Махачев будет на нем сидеть весь бой и придушит. Ни о чем.

Лучше бы Колби засушили до легкого. Такой бы бой я ждал.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
il buono
Ответ Горец Юнайтед
А че так рано?
Ну он явно прошел с ним весь тренировочный лагерь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phantomm
Оливейра также говорил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Тарлыков
Мы? Вдвоём с этим борцом выйдут против Ислама?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Горец Юнайтед
А че так рано?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий