Волкановски нанял борца для подготовки к Махачеву: «Мы хотим лишить его контроля»

Чемпион UFC в полулегком весе для подготовки к бою за титул в легком весе против нанял борца Фрэнка Хикмана и чемпиона по джиу-джитсу Крэйга Джонса.

«Главное оружие Ислама – это даже не тейкдауны и сабмишены, а способность контролировать людей на земле.

Он настолько хорошо их держит, что они допускают ошибки. И тогда он их финиширует. Так что на этом мы фокусируемся перед боем. Мы хотим лишить его этого контроля и найти способ подниматься на ноги», – сказал Джонс.

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