Bellator может предложить Емельяненко работу в промоушене

Теги Федор Емельяненко Скотт Кокер Bellator Бокс/MMA/UFC

Закончивший карьеру тяжеловес ММА Федор Емельяненко, который завершил карьеру бойца, может продолжить сотрудничество с Bellator.

«Да, потенциально такое может быть. Точно будет продолжение сотрудничества, поскольку у Федора большая команда.

Скотт Кокер будет общаться с Федором на эту тему через некоторое время», – сказал источник ТАСС.

Емельяненко провел семь боев под эгидой Bellator, закончив контракт с рекордом 4-3, все бои закончив в первом раунде.

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2 комментария

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Арни Терминатор
Без языка вряд-ли Федор будет полезен там.
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Sobachkin
Протаскивать своих будет? И постоянно с переводчиком ходить.... и как бы работа в компании США и получение денег, это инагент получается
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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