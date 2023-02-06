Bellator может предложить Емельяненко работу в промоушене

Закончивший карьеру тяжеловес ММА Федор Емельяненко, который завершил карьеру бойца, может продолжить сотрудничество с Bellator.

«Да, потенциально такое может быть. Точно будет продолжение сотрудничества, поскольку у Федора большая команда.

будет общаться с Федором на эту тему через некоторое время», – сказал источник ТАСС.

Емельяненко провел семь боев под эгидой , закончив контракт с рекордом 4-3, все бои закончив в первом раунде.

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