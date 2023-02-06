Мендес назвал тройку лучших тяжеловесов всех времен: «Федор – №1, Веласкес и Кормье – следующие»

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес сравнил с другими именитыми тяжеловесами.

Емельяненко завершил карьеру в ММА, проиграв Райану Бейдеру техническим нокаутом в бою за титул .

«Федор – №1, – №2, – №3. Если исходить из того, чего они достигли вообще… «Ди-Си» и в полутяжелый вес спускался, и в тяжелом дрался. Так что тут знак вопроса.

Если смотреть с этой позиции, то на первое место претендуют и Федор, и Кормье. Два пояса Кормье в полутяжелом и тяжелом дивизионе впечатляют. А Кейн в обоих рейтингах занял бы второе место. Я это так вижу», – сказал Мендес.

Тренер Махачева – о поражении Федора: «Он попал в беду, когда выбросил первый удар»