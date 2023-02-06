Мендес назвал тройку лучших тяжеловесов всех времен: «Федор – №1, Веласкес и Кормье – следующие»

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Кейн Веласкес Bellator Даниэль Кормье Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес сравнил Федора Емельяненко с другими именитыми тяжеловесами.

Емельяненко завершил карьеру в ММА, проиграв Райану Бейдеру техническим нокаутом в бою за титул Bellator.

«Федор – №1, Кейн Веласкес – №2, Даниэль Кормье – №3. Если исходить из того, чего они достигли вообще… «Ди-Си» и в полутяжелый вес спускался, и в тяжелом дрался. Так что тут знак вопроса.

Если смотреть с этой позиции, то на первое место претендуют и Федор, и Кормье. Два пояса Кормье в полутяжелом и тяжелом дивизионе впечатляют. А Кейн в обоих рейтингах занял бы второе место. Я это так вижу», – сказал Мендес.

Тренер Махачева – о поражении Федора: «Он попал в беду, когда выбросил первый удар»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Мендес про Миочича явно забыл, зато про своих друзей Кормье и Веласкеса не забыл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий