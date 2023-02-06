Мендес считает, что Федор опоздал с уходом из боев: «Видимо, он слишком любит драться»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что следовало завершить карьеру в конце нулевых, когда Федор доминировал в тяжелом весе ММА.

В качестве примера Мендес привел Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру в статусе непобежденного чемпиона UFC в легком весе и лидера рейтинга P4P.

«Когда Федор терроризировал всех и при этом его никто не мог победить – вот тогда ему стоило завершить карьеру, на мой взгляд.

Видимо, Федор слишком уж любит драться. Да, его все равно будут считать величайшим бойцом всех времен, но он мог бы сделать то же, что сделал », – сказал Мендес.

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