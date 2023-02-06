Мендес считает, что Федор опоздал с уходом из боев: «Видимо, он слишком любит драться»

Теги UFC Федор Емельяненко Bellator Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что Федору Емельяненко следовало завершить карьеру в конце нулевых, когда Федор доминировал в тяжелом весе ММА.

В качестве примера Мендес привел Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру в статусе непобежденного чемпиона UFC в легком весе и лидера рейтинга P4P.

«Когда Федор терроризировал всех и при этом его никто не мог победить – вот тогда ему стоило завершить карьеру, на мой взгляд.

Видимо, Федор слишком уж любит драться. Да, его все равно будут считать величайшим бойцом всех времен, но он мог бы сделать то же, что сделал Хабиб», – сказал Мендес.

Тренер Махачева – о поражении Федора: «Он попал в беду, когда выбросил первый удар»

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4 комментария

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Dmitrii K.
Показательный пример, как из легенды превратиться в клоуна. Далее - бои в попмма с Монголом, Коваленко и тд. Надо мстить за брата Сашку, которого уже щемят анорексичные гопники на районе и опрокидывают на бутылку пива. Федор семимильными шагами летит к своей мечте - быть клоуном для школьников
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Serik86
Живая легенда останется навсегда.
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Мама Живанилда
Тем не менее, Хабиб величайшим от этого не стал
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-4
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Timurbai
Денег тогда маловато отсыпали, может быть и ушёл бы раньше с нынешними чеками. Такое ощущение , что он до последнего бился, чтобы ещё немного подзаработать…
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+2
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