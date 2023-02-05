Волк Хан: «Для страны, для молодежи, было бы лучше, если бы Федор ушел, как Хабиб»

Ветеран ММА Магомедхан Гамзатханов, известный как , прокомментировал уход из спорта.

«Сколько лет Федору? 46 лет? Я бы не сказал, что он дряхлый старик. Я в таком возрасте был намного выносливее и шустрее. Или его не так готовят, или психология у него сломана. Но что поделать, что есть, то есть.

Он побил всех на свете: чемпионов Pride, UFC, , Rings, K-1. Для нас, для истории, было бы лучше, если бы он ушел после 10 лет без поражений. Даже для подрастающих поколений: «Вот он! Непобежденный русский император!» Это для истории хорошо.

Когда он начал потом проигрывать... хотим мы этого или не хотим, факт проигрыша есть. Уже температура у человека начинает падать. А так, это его личное дело.

Но для страны, для молодежи, было бы лучше, если бы он ушел, как . Иногда ради общества нужно делать такие поступки, несмотря ни на что», – считает Гамзатханов.

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