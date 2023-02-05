Волк Хан: «Для страны, для молодежи, было бы лучше, если бы Федор ушел, как Хабиб»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Хабиб Нурмагомедов Волк Хан Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Магомедхан Гамзатханов, известный как Волк Хан, прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.

«Сколько лет Федору? 46 лет? Я бы не сказал, что он дряхлый старик. Я в таком возрасте был намного выносливее и шустрее. Или его не так готовят, или психология у него сломана. Но что поделать, что есть, то есть.

Он побил всех на свете: чемпионов Pride, UFC, Bellator, Rings, K-1. Для нас, для истории, было бы лучше, если бы он ушел после 10 лет без поражений. Даже для подрастающих поколений: «Вот он! Непобежденный русский император!» Это для истории хорошо.

Когда он начал потом проигрывать... хотим мы этого или не хотим, факт проигрыша есть. Уже температура у человека начинает падать. А так, это его личное дело.

Но для страны, для молодежи, было бы лучше, если бы он ушел, как Хабиб. Иногда ради общества нужно делать такие поступки, несмотря ни на что», – считает Гамзатханов.

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2 комментария

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Hassan129
Тысячу раз прав! Иногда так складываются обстоятельства, что на тебя общество накладывает дополнительные обязанности. Ты становишься кумиром, примером для подражания мальчишек. Тысяч мальчиков, если не миллионов, стремящихся повторить твой путь. Нельзя разбивать их мечты таким образом. Есть вещи важнее денег, любых денег. Жаль, что Федор этого так и не понял. Потому он никогда не станет легендой.
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Tpy6kaMerlina
Объективно, Фёдор взрослый самостоятельный человек, выступающий в личных соревнованиях и никому ничего не должен как спортсмен. Его решение выступать хоть до 60, если бы он такое принял, тоже нужно уважать.
Другой вопрос, это его имидж, его статус, который безусловно просел в последние годы, когда он начал проигрывать. И, конечно, финальный бой тоже репутационный "удар"
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