Кевин Ли намекнул на возвращение в UFC: «Тяжелая работа всегда окупается»
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Кевин Ли опубликовал фото с президентом промоушена Даной Уайтом и вице-президентом Хантером Кэмпбеллом.
«Я благодарен за каждый момент моей жизни. Альхамдулиллах. Тяжелая работа всегда окупается», – написал американец.
После поражения от Даниэля Родригеса в августе 2021-го, Ли не стал продлевать контракт с UFC. В марте 2022-го он провел бой в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, где победил единогласным решением судей Диего Санчеса.
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