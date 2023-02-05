Кевин Ли намекнул на возвращение в UFC: «Тяжелая работа всегда окупается»

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Кевин Ли Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Кевин Ли опубликовал фото с президентом промоушена Даной Уайтом и вице-президентом Хантером Кэмпбеллом.

«Я благодарен за каждый момент моей жизни. Альхамдулиллах. Тяжелая работа всегда окупается», – написал американец.

После поражения от Даниэля Родригеса в августе 2021-го, Ли не стал продлевать контракт с UFC. В марте 2022-го он провел бой в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, где победил единогласным решением судей Диего Санчеса.

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1 комментарий

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Жора где ты был?
Я конечно все понимаю, прощальный бой федора и тд, но результаты турнира ЮФС прошедшего можно было бы и опубликовать!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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