Райан Бейдер: «Мне не так важно, что я победил Федора дважды. Куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер прокомментировал победу над Федором Емельяненко на Bellator 290.

Американец нокаутировал россиянина в первом раунде.

«Я должен был просто сделать свою работу. Что для меня значит победа над лучшим бойцом в мире? Оба боя получились отличными.

Мне не так важно, что я победил его дважды. Для меня куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке», – сказал Бейдер.

В 2019 году Емельяненко дрался с Бейдером за пояс в тяжелом весе и так же проиграл нокаутом в первом раунде.

Видео нокаута в бою Емельяненко и Бейдера

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14 комментариев

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Максим Иванов
Бэйдер все таки красавец мужик,на уважении
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Лютый альбинос
Ответ Tpy6kaMerlina
Бейдер в 39 выглядит очень здорово. Физически и ментально на другом уровне. Было бы интересно увидеть их поединок лет 10-12 назад, когда Фёдор был в тонусе.
10-12 лет назад Фёдор как раз начал проигрывать. Ну а против Фёдора на пике у Райана, конечно, даже теоретических шансов не было.
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Иса Умаров
Ответ Tpy6kaMerlina
Бейдер в 39 выглядит очень здорово. Физически и ментально на другом уровне. Было бы интересно увидеть их поединок лет 10-12 назад, когда Фёдор был в тонусе.
он был в тонусе но его ушатал дед хендо
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Лютый альбинос
"Что для меня значит победа над лучшим бойцом в мире?"
- а Бейдер то поумнее школоты со спорца.
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Maks 5c23
Ответ Tpy6kaMerlina
Бейдер в 39 выглядит очень здорово. Физически и ментально на другом уровне. Было бы интересно увидеть их поединок лет 10-12 назад, когда Фёдор был в тонусе.
Если в РФ то засудили бы американца как Мильдонадо... он же не скрепный, не лЫгенда для людей в ушанках и телогрейках 🤦‍♂️
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Tpy6kaMerlina
Ответ Parker_92
10 лет назад в тонусе бы не был сам Райн)
В этом и проблема, что поединки интересные только когда оба на пике возможностей)
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Maks 5c23
Ответ aarau
да ладно не скромничай, нормуль ты ему накидал, особенно сегодня, еще бы секунд 30 судья бы не вмешивался и глядишь одним депутатиком бы меньше стало )
Единая Россия негодует, ура патриоты в трауре 😂🤡
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Parker_92
Ответ Tpy6kaMerlina
Бейдер в 39 выглядит очень здорово. Физически и ментально на другом уровне. Было бы интересно увидеть их поединок лет 10-12 назад, когда Фёдор был в тонусе.
10 лет назад в тонусе бы не был сам Райн)
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Azamat Abdukadyroff
Как хорошо сказал
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Born is the King
Молодец,что проявил уважение. Сам Бейдер был тушой в ЮФС ,но в Беллаторе соперники под стать
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Рустам Атаев
отдельный респект Бэйдору Фёдор останется в истории лучшим из лучших
+4
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aarau
да ладно не скромничай, нормуль ты ему накидал, особенно сегодня, еще бы секунд 30 судья бы не вмешивался и глядишь одним депутатиком бы меньше стало )
+4
-7
-3
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Tpy6kaMerlina
Бейдер в 39 выглядит очень здорово. Физически и ментально на другом уровне. Было бы интересно увидеть их поединок лет 10-12 назад, когда Фёдор был в тонусе.
+7
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+7
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Bashibuzuck
Хорошие слова👏👏👏
+7
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