Райан Бейдер: «Мне не так важно, что я победил Федора дважды. Куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке»
Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер прокомментировал победу над Федором Емельяненко на Bellator 290.
Американец нокаутировал россиянина в первом раунде.
«Я должен был просто сделать свою работу. Что для меня значит победа над лучшим бойцом в мире? Оба боя получились отличными.
Мне не так важно, что я победил его дважды. Для меня куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке», – сказал Бейдер.
В 2019 году Емельяненко дрался с Бейдером за пояс в тяжелом весе и так же проиграл нокаутом в первом раунде.
- а Бейдер то поумнее школоты со спорца.