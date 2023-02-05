Райан Бейдер: «Мне не так важно, что я победил Федора дважды. Куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке»

Чемпион Bellator в тяжелом весе прокомментировал победу над на Bellator 290.

Американец нокаутировал россиянина в первом раунде.

«Я должен был просто сделать свою работу. Что для меня значит победа над лучшим бойцом в мире? Оба боя получились отличными.

Мне не так важно, что я победил его дважды. Для меня куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке», – сказал Бейдер.

В 2019 году Емельяненко дрался с Бейдером за пояс в тяжелом весе и так же проиграл нокаутом в первом раунде.

Видео нокаута в бою Емельяненко и Бейдера