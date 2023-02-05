Емельяненко потерпел седьмое поражение в карьере. Бой с Бейдером – последний

Теги MMA Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко провел титульный бой в тяжелом весе против Райана Бейдера на Bellator 290. Он проиграл нокаутом в 1-м раунде.

Для Емельяненко это поражение стало седьмым в карьере. Четыре раза он проигрывал бойцам из США, два – бразильцам, один – японцу.

Бейдер – единственный соперник, кому Емельяненко проигрывал дважды. В 2019 году было поражение нокаутом в первом раунде.

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6 комментариев

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proeast
Ответ margincall
Месяц на восстановление, а потом на работу в ЕдРо. У Феди всё по плану)))
Рядом с Валуевым и Карелиным
0
-3
-3
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За Валенсию с 1999
Спасибо Фёдору за счастливое детство. Но давно надо было заканчивать с боями
+1
-1
0
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proeast
Для меня было показательно что Федор и правда просто физически не может бороться, ни одной попытки сабмишна, а также ни одной попытки перехода, просто тупо пытался встать.
0
0
0
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Azamat Abdukadyroff
Хорошо хоть быстро закончился
+1
-1
0
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Buharoid
Клятый бездуховный пиндос навалял православному скрепному богатырю из "Единой России", доверенному лицу Путина! Что же это делается, братцы!
+9
-8
+1
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margincall
Месяц на восстановление, а потом на работу в ЕдРо. У Феди всё по плану)))
+10
-6
+4
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