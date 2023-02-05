Емельяненко потерпел седьмое поражение в карьере. Бой с Бейдером – последний
Федор Емельяненко провел титульный бой в тяжелом весе против Райана Бейдера на Bellator 290. Он проиграл нокаутом в 1-м раунде.
Для Емельяненко это поражение стало седьмым в карьере. Четыре раза он проигрывал бойцам из США, два – бразильцам, один – японцу.
Бейдер – единственный соперник, кому Емельяненко проигрывал дважды. В 2019 году было поражение нокаутом в первом раунде.
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