Емельяненко потерпел седьмое поражение в карьере. Бой с Бейдером – последний

провел титульный бой в тяжелом весе против на 290. Он проиграл нокаутом в 1-м раунде.

Для Емельяненко это поражение стало седьмым в карьере. Четыре раза он проигрывал бойцам из США, два – бразильцам, один – японцу.

Бейдер – единственный соперник, кому Емельяненко проигрывал дважды. В 2019 году было поражение нокаутом в первом раунде.

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