Дмитрий Губерниев: «Мое отношение к Федору не изменится, даже если он проиграет»

Журналист Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от прощального поединка .

В ночь на 5 февраля россиянин подерется на 290 с .

«Федор, насколько я знаю, очень ответственно готовится к бою с Бейдером. Буду наблюдать, болеть. Надеюсь, он победит. Очень сложная концовка карьеры.

С огромной симпатией отношусь к Емельяненко. Это будет очень сложный поединок, непростой соперник. Надеюсь, что Федор и победит, и сохранит здоровье и продолжит, так или иначе, быть в орбите российского спорта.

Обязательно ли уходить с победой, когда уже всем все доказал? Мое отношение к Федору не изменится, даже если он проиграет. Я не хочу об этом думать, это же спорт. Естественно, последнее запоминается. Как последний альбом у музыканта.

Если это прощальный матч, то его нужно сыграть достойно. В данном случае это прощальный поединок. Выступить нужно максимально собрано и победить», – сказал Губерниев.

Большой живот Емельяненко – постоянный элемент образа. Откуда он взялся у такого активного спортсмена?

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут