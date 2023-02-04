Дмитрий Губерниев: «Мое отношение к Федору не изменится, даже если он проиграет»

Теги Дмитрий Губерниев MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Журналист Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от прощального поединка Федора Емельяненко.

В ночь на 5 февраля россиянин подерется на Bellator 290 с Райаном Бейдером.

«Федор, насколько я знаю, очень ответственно готовится к бою с Бейдером. Буду наблюдать, болеть. Надеюсь, он победит. Очень сложная концовка карьеры.

С огромной симпатией отношусь к Емельяненко. Это будет очень сложный поединок, непростой соперник. Надеюсь, что Федор и победит, и сохранит здоровье и продолжит, так или иначе, быть в орбите российского спорта.

Обязательно ли уходить с победой, когда уже всем все доказал? Мое отношение к Федору не изменится, даже если он проиграет. Я не хочу об этом думать, это же спорт. Естественно, последнее запоминается. Как последний альбом у музыканта.

Если это прощальный матч, то его нужно сыграть достойно. В данном случае это прощальный поединок. Выступить нужно максимально собрано и победить», – сказал Губерниев.

Большой живот Емельяненко – постоянный элемент образа. Откуда он взялся у такого активного спортсмена?

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Федор Емельяненко против Райана Бейдера. Кто победит в реванше?
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5 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
У Фёдора много поклонников.
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hustler420
Ответ Великий Алонсо
Это как с Алонсо ситуация. Он может хоть ещё 10 сезонов на вёдрах откатать в середине пелетона, сути это не меняет. И с 2 титулами признан величайшим пилотом в истории Формулы 1.
Кем признан?
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-1
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Dinamik1
Не изморай майонезом великого спортсмена и человека.
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Islam Arslanbekov
Да кого волнует мнение этого напышенного губошлепа. Так говорит как-будто он какой-то эксперт.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Это как с Алонсо ситуация. Он может хоть ещё 10 сезонов на вёдрах откатать в середине пелетона, сути это не меняет. И с 2 титулами признан величайшим пилотом в истории Формулы 1.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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