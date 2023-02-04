Штырков про бой Емельяненко – Бейдер: «У меня чуйка, что это будет жесткая и эпичная история, которая закончится положительно для Федора и для нас»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Иван Штырков Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Иван Штырков поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера на Bellator 290.

«Бои Федора – это всегда громкое событие, даже историческое для мировой аудитории. Тем более реванш. Прощальный бой должен нести особую значимость, поэтому должен быть положительный финал.

Низкий поклон Федору, потому что он выбрал достойного оппонента. Мог бы со своим влиянием найти кого-то менее конкурентного, но у него есть незаконченное дело.

Дай бог, чтобы Федор был в отличной форме, насколько позволяет возраст, здоровье и подготовка, и пусть в этот бой вложится весь опыт, все везение и все-все микронюансы, которые нужны для победы. И это будет наша победа, потому что не раз говорили, что, если дерется Федор, дерется вся Россия. Это не громкие слова, это реально так.

Бой пройдет все раунды, и бой Емельяненко заберет. У меня чуйка, что это будет жесткая и эпичная история, которая закончится положительно для Федора и для нас», – сказал Штырков.

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут

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3 комментария

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Валерий Асанов
Даже если и не побьет Бейдера,.ничего не случиться,и никто его не осудит...ведь он выйдет.....а
это уже победа,а бой войдёт в историю..
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Тёма Давыдов
И так и так, это великий человек, это как сейчас Тейшейра, выходит за титулом, так и Фёдор, получится , Бог, не получится и так Бог!)
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Bashibuzuck
Федя, верим✊✊✊
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