Штырков про бой Емельяненко – Бейдер: «У меня чуйка, что это будет жесткая и эпичная история, которая закончится положительно для Федора и для нас»

Российский боец поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и на 290.

«Бои Федора – это всегда громкое событие, даже историческое для мировой аудитории. Тем более реванш. Прощальный бой должен нести особую значимость, поэтому должен быть положительный финал.

Низкий поклон Федору, потому что он выбрал достойного оппонента. Мог бы со своим влиянием найти кого-то менее конкурентного, но у него есть незаконченное дело.

Дай бог, чтобы Федор был в отличной форме, насколько позволяет возраст, здоровье и подготовка, и пусть в этот бой вложится весь опыт, все везение и все-все микронюансы, которые нужны для победы. И это будет наша победа, потому что не раз говорили, что, если дерется Федор, дерется вся Россия. Это не громкие слова, это реально так.

Бой пройдет все раунды, и бой Емельяненко заберет. У меня чуйка, что это будет жесткая и эпичная история, которая закончится положительно для Федора и для нас», – сказал Штырков.

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