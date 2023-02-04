Виталий Минаков: «В первых двух раундах Федор должен нокаутировать Бейдера, я в это верю»

Российский боец поделился ожиданиями от боя и на 290.

«У каждого высокие шансы на победу. У одного и второго есть мощный нокаутирующий удар. У Федора имеется преимущество в скорости, мобильности и серийности ударов, но, я думаю, что сейчас Емельяненко не особо силен именно функционально. Вопрос в том, насколько он этот аспект натренировал и может ли он работать так же быстро, с таким же взрывом и серийностью в поздних раундах.

В первых двух раундах Федор должен нокаутировать, я в это верю. У Бейдера есть определенное преимущество в физической силе и в выносливости. Ему будет выгодно затянуть поединок до поздних раундов.

Он будет делать ставку на борьбу, перевод в партер, работу в клетке – ему будет на руку эта вязкость поединка. Скорость Федора не позволит Райану уверенно держаться в центре. Победа будет зависеть от того, кто сможет навязать свою игру на протяжении всего боя. Шансы пятьдесят на пятьдесят, я бы не сказал, что у кого-то есть явное преимущество», – сказал Минаков.

«Эти ребята для меня как семья». Федор заявил, что не поступит как Хабиб, уйдя из индустрии ММА

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут