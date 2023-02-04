Виталий Минаков: «В первых двух раундах Федор должен нокаутировать Бейдера, я в это верю»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Виталий Минаков Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Виталий Минаков поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера на Bellator 290.

«У каждого высокие шансы на победу. У одного и второго есть мощный нокаутирующий удар. У Федора имеется преимущество в скорости, мобильности и серийности ударов, но, я думаю, что сейчас Емельяненко не особо силен именно функционально. Вопрос в том, насколько он этот аспект натренировал и может ли он работать так же быстро, с таким же взрывом и серийностью в поздних раундах.

В первых двух раундах Федор должен нокаутировать, я в это верю. У Бейдера есть определенное преимущество в физической силе и в выносливости. Ему будет выгодно затянуть поединок до поздних раундов.

Он будет делать ставку на борьбу, перевод в партер, работу в клетке – ему будет на руку эта вязкость поединка. Скорость Федора не позволит Райану уверенно держаться в центре. Победа будет зависеть от того, кто сможет навязать свою игру на протяжении всего боя. Шансы пятьдесят на пятьдесят, я бы не сказал, что у кого-то есть явное преимущество», – сказал Минаков.

«Эти ребята для меня как семья». Федор заявил, что не поступит как Хабиб, уйдя из индустрии ММА

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут

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Федор Емельяненко против Райана Бейдера. Кто победит в реванше?
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Райан Бейдер

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5 комментариев

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"Iron"
Или я ничего не понимаю в мма или я не верю, что этот бой может продлиться более 30 секунд.
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sanek maloi
Хочется чтобы Федор смог попасть в 1 раунде, потом может Бейдер потеряется, т.е все пойдет не по его плану, к сожалению в это верится мало. Дарт тоже опытный боец, а у Емельяненко как такового держака уже нет, один точный пропущенный удар и он снова отлетит. Вообщем валидол на утро себе приготовил.
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Demon69
Хорошо,что действо в Штатах ...Ни одного комментария от людей о спланированном бенифисе.Спортивная составляющая не самого высокого уровня.Но честность события важна.Будем смотреть..
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Вася Енотов
Смысл вот какой комментировать людям, которые в принципе объективно не будут рассуждать? Ну что ж, посмотрим, что скажут после боя)
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leppyanen
Все на это надеятся, но мало кто верит
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