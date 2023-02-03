Федор Емельяненко весит 107,14 кг перед боем с Бейдером

В Инглвуде (Калифорния) в ночь на 5 февраля состоится турнир 290, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между и .

За сутки до начала турнира состоялась официальная процедура взвешивания. Емельяненко на весах показал 107,14 кг. Соперник Федора Райан Бейдер оказался легче почти на килограмм (106,32 кг).

В предыдущем бою, который состоялся осенью 2021 года на Bellator 269, Федор весил 105,91 кг. Тогда Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона.

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