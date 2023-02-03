Федор Емельяненко весит 107,14 кг перед боем с Бейдером

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Тимоти Джонсон Bellator 269 Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

В Инглвуде (Калифорния) в ночь на 5 февраля состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

За сутки до начала турнира состоялась официальная процедура взвешивания. Емельяненко на весах показал 107,14 кг. Соперник Федора Райан Бейдер оказался легче почти на килограмм (106,32 кг).

В предыдущем бою, который состоялся осенью 2021 года на Bellator 269, Федор весил 105,91 кг. Тогда Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона.

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5 комментариев

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Forza
Ответ Максим Иванов
Типичный спортс,а вес Бейдера указать?
не, это отдельной новостью))
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wngt2nhhv4
Как всегда всех с утра разбудит сам спать ляжет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Иванов
Типичный спортс,а вес Бейдера указать?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
по деньгам так прижало чтоль
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Федя, ты великий, но хорош уже...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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