Умар Нурмагомедов: «Если Федор с замахом попадет по Бейдеру, то может выиграть»

Боец UFC Умар Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя и .

«Я воспринимал его как большую величину в этом спорте, потому что вся индустрия была связана с его именем. Если сегодня говоришь, что занимаешься боями, человек говорит: «А? Хабиб Нурмагомедов». На тот момент это был Федор Емельяненко.

Мне кажется, сейчас, если Федор как в предыдущем бое с замахом попадет, то может выиграть. Если бой на дальнюю дистанцию зайдет, у меня есть опасения, что Федор устанет, потому что возраст есть возраст. Сохранять выносливость в таком возрасте – это сложно», – сказал Нурмагомедов.

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут

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