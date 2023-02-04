Умар Нурмагомедов: «Если Федор с замахом попадет по Бейдеру, то может выиграть»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Умар Нурмагомедов Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Умар Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

«Я воспринимал его как большую величину в этом спорте, потому что вся индустрия была связана с его именем. Если сегодня говоришь, что занимаешься боями, человек говорит: «А? Хабиб Нурмагомедов». На тот момент это был Федор Емельяненко.

Мне кажется, сейчас, если Федор как в предыдущем бое с замахом попадет, то может выиграть. Если бой на дальнюю дистанцию зайдет, у меня есть опасения, что Федор устанет, потому что возраст есть возраст. Сохранять выносливость в таком возрасте – это сложно», – сказал Нурмагомедов.

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут

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Райан Бейдер

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1 комментарий

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Mancar Camoran 2.0
Надеюсь, единорос огребет по полной и Бейдер будет избивать его весь бой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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