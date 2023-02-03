Хельвани предложил легендам ММА сопровождать Федора при выходе на бой с Бейдером: «Идея на миллион долларов»

Теги Чак Лидделл Федор Емельяненко Дэн Хендерсон Ройс Грейси Райан Бейдер Ренцо Грейси Bellator Ариэль Хельвани Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Спортивный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани предложил Bellator устроить особенный выход на бой для Федора Емельяненко.

5 февраля Емельяненко подерется с Райаном Бейдером за титул в тяжелом весе, после чего завершит карьеру.

«Кто лицо промоушена Pride? Кто может стать единственным одновременным чемпионом Pride и Bellator? Великий Федор Емельяненко.

Было бы отлично, если в октагон выйдут такие легенды смешанных единоборств, как Ренцо и Ройс Грейси, Дэн Хендерсон, Чак Лидделл и другие.

Все они встанут по бокам, а потом Федор пройдет между ними, и все аплодируют. Идея на миллион долларов», – сказал Хельвани.

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