Хельвани предложил легендам ММА сопровождать Федора при выходе на бой с Бейдером: «Идея на миллион долларов»

Спортивный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани предложил Bellator устроить особенный выход на бой для .

5 февраля Емельяненко подерется с за титул в тяжелом весе, после чего завершит карьеру.

«Кто лицо промоушена Pride? Кто может стать единственным одновременным чемпионом Pride и ? Великий Федор Емельяненко.

Было бы отлично, если в октагон выйдут такие легенды смешанных единоборств, как и , Дэн Хендерсон, Чак Лидделл и другие.

Все они встанут по бокам, а потом Федор пройдет между ними, и все аплодируют. Идея на миллион долларов», – сказал Хельвани.

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