Поветкин пожелал удачи Федору в бою с Бейдером: «Чтобы он победил и без травм»

Теги Александр Поветкин Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator бокс Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин поддержит Федора Емельяненко в бою за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера.

Турнир Bellator 290 состоится в ночь на 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния).

«Конечно, у меня есть пожелание для Федора – чтобы он победил и без травм, чтобы у него все было хорошо.

Честно говоря, я раньше следил за его карьерой, за его боями, переживал. Знаю, что Федор уже встречался с предстоящим оппонентом. Будет интересный бой», – сказал Поветкин.

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1 комментарий

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dedpihto59
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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