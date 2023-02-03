Поветкин пожелал удачи Федору в бою с Бейдером: «Чтобы он победил и без травм»
Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин поддержит Федора Емельяненко в бою за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера.
Турнир Bellator 290 состоится в ночь на 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния).
«Конечно, у меня есть пожелание для Федора – чтобы он победил и без травм, чтобы у него все было хорошо.
Честно говоря, я раньше следил за его карьерой, за его боями, переживал. Знаю, что Федор уже встречался с предстоящим оппонентом. Будет интересный бой», – сказал Поветкин.
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